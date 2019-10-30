違紀參選 國民黨中常會通過開除李縉穎、陳杰

被視為郭家軍的李縉穎今天被國民黨開除黨籍。（資料照）

2019-10-30 15:11:25

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會今天下午通過開除自行參選彰化縣第二選區以及新北市第十選區立委選舉的前立委陳杰與「郭家軍」參選人李縉穎。

為此，陳杰剛才在中央黨部外聲明抗議，痛批國民黨因為違法亂紀、貪圖私利、工於心計的黨主席吳敦義，表現愈來愈荒腔走板，而且他身為中華民國國民在看笑話，「哪有說一個政黨的黨主席把自己列為不分區安全名單，笑死人！把國民黨的招牌都砸爛了！」

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陳杰表示，彰化民眾都告訴他，絕對無法容忍國民黨提名一個過去曾經販毒又吸毒的前科犯，他並認為唯有開除吳敦義，國民黨才能有救。

陳杰在書面聲明中指出，國民黨提名的立委參選人張瀚天在81年間販賣海洛英及吸毒，並經法院判刑定讞，入獄執行，國民黨及吳敦義「視而不見」，違反黨內立委提名辦法第九條第一項規定，「這種違反黨章、黨規則的不法行為，才是考紀會應予正視及處理。」

對於陳杰指控國民黨提名一位有毒品前科的立委參選人，會影響藍營選情，國民黨副發言人洪于茜回應，這不是今日中常會所討論的考紀案範疇，所以她無法作答。

不滿被國民黨開除黨籍，陳杰今率眾赴國民黨中央黨部抗議。（記者施曉光攝）

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