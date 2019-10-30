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號召親師反毒 吳旭智舉辦志工培訓

新竹縣議員吳旭智今天在竹仁國小舉辦反毒志工培訓，號召教師、校園志工一起投入反毒工作。 （記者廖雪茹攝）

新竹縣議員吳旭智今天在竹仁國小舉辦反毒志工培訓，號召教師、校園志工一起投入反毒工作。 （記者廖雪茹攝）

2019-10-30 13:46:08

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國會政黨聯盟新竹縣立委第一選區參選人、新竹縣議員吳旭智，今天在竹仁國小舉辦反毒志工培訓，號召教師、校園志工一起投入反毒工作；透過反毒情境桌遊的形式，以「虛擬人生」的遊戲規則模擬各種可能觸及毒品的情境，明瞭一旦碰觸毒品，再染毒的機率將大為提高，在規則的引導下，「感同身受」體會毒癮人生有極高的機率使人走向萬劫不復的境地，令人警醒。

「只要中毒一次，就容易反覆再中毒！」一位參與培訓的志工媽媽有感而發的說。而參與培訓活動的竹仁國小教師也表示，能把複雜且單調的反毒課程轉化成寓教於樂的遊戲，能激起學生學習的興趣，「真的厲害！」

這次活動緣起於上月20日由吳旭智協助校園志工媽媽們了解反毒桌遊，在體會過此套反毒情境桌遊的玩法及目的之後，她們發現這部分相當重要，值得推廣，因此今日擴大舉辦反毒志工培訓，未來將到各社區、學校社團等推廣。

吳旭智表示，在台灣，反毒教育已推廣多年，然而實質的成效有限，仍難以遏止毒品入侵校園的趨勢，致使吸毒年齡年輕化，平均首次吸毒年齡降到12歲半。反毒教育不能光靠校園教師的努力，也要回到源頭從家庭教育做起，並整合外部志工的力量，補強上、中、下游的反毒能量，才能補足現有教育體制的不足。

特別的是，這套反毒情境桌遊，無須背誦複雜的毒品類型及吸毒症狀，只要會玩遊戲，無形中潛移默化就可以讓玩家掌握遠離毒品的心法，及各式毒品特徵。也正因為簡單、容易上手的特性，更容易推廣到每個家庭、社區、及志工團體，培養更多的反毒尖兵。

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志工家長參與反毒情境桌遊，以「虛擬人生」的遊戲規則模擬各種可能觸及毒品的情境，明瞭一旦碰觸毒品，再染毒的機率將大為提高。（記者廖雪茹攝）

志工家長參與反毒情境桌遊，以「虛擬人生」的遊戲規則模擬各種可能觸及毒品的情境，明瞭一旦碰觸毒品，再染毒的機率將大為提高。（記者廖雪茹攝）

志工家長參與反毒情境桌遊，以「虛擬人生」的遊戲規則模擬各種可能觸及毒品的情境，明瞭一旦碰觸毒品，再染毒的機率將大為提高。（記者廖雪茹攝）

志工家長參與反毒情境桌遊，以「虛擬人生」的遊戲規則模擬各種可能觸及毒品的情境，明瞭一旦碰觸毒品，再染毒的機率將大為提高。（記者廖雪茹攝）

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