民進黨議員問政公文外洩 批「國瑜機器」淪政治打手

民進黨議員簡煥宗批公文外洩，「國瑜機器」動得厲害。（記者葛祐豪攝）

2019-10-30 11:41:16

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市黨團今早召開記者會，針對同黨議員簡煥宗的問政公文被外洩，強烈譴責「國瑜機器，掃蕩異己」，高市府已淪政治打手。對此，高市府行政暨國際處表示「會在10天內釐清情況，查出究竟是誰外洩公文？」

民進黨議員簡煥宗指出，今年8月9日，他先行告知市府的議會聯絡員；8月12日，他正式行文高市府行政暨國際處，詢問各局處首長座車使用情形，但高市府直到8月28日，才回文給他。

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簡煥宗說，這段期間內，8月20日，韓國瑜爆料座車上裝有追蹤器；8月21日，國民黨議員黃紹庭議員卻上中天政論節目，拿出他行文的公文，評論「可恥、超級荒謬」。

簡煥宗指出，公務車使用公家預算，過去時有所聞被挪為私用的新聞，因此使用情形理應被監督。他在韓國瑜尚未爆料市長座車有追蹤器前，就向行國處調閱公務車使用狀況，然而這份公文尚未收到回覆，就出現在國民黨議員手中，並上特定媒體，意圖影射他想掌握官員行蹤，企圖將追蹤器與他做連結，根本是要轉移韓國瑜追蹤器事件的焦點。

議員黃文益認為「此事非常嚴重」，議員問政，按程序正式行文給市府，公文竟然在還沒有回函給議員前，就送交特定政黨人士和電視媒體，作為打擊的工具，這完全是「國瑜機器破壞民主機制」，是對議員監督政府的恐嚇。

議員李柏毅指出，高市府正值總預算交付審查之際，目前最重要的竟然不是預算報告和面對議員質詢，而是配合國民黨選舉的工作，配合國民黨籍候選人上電視台提供資料攻擊。

議員邱俊憲呼籲高市府的公務人員，對於違法的命令要勇於行使抵抗權。

至於公文傳遞之中，有誰可碰觸到這份公文？過去為方便府會聯繫，市府設有聯絡員機制，議員針對市府有疑慮時，可透過府會聯絡員調閱資訊，聯絡員在接獲議題後，除分派給相關承辦人，同時也提供給府會聯絡總召集人。

另外，市府收到來文後，經歷收發室分文，會經由承辦人員、股長、科長、專門委員，甚至到主任秘書、副處長、處長。

民進黨高市議員簡煥宗行文高雄市政府，欲了解公務車使用情況的相關資料，竟被外流給藍營議員上節目批判，引發簡煥宗痛批韓市府作法前所未聞、超級荒謬，

對此，高雄市副市長葉匡時今早受訪時指出，他知道公文流出這件事，但他也覺得很納悶，簡煥宗對件事大作文章的道理在哪裡？行文要市府提供首長的座車車號，文也不是密件，現在被揭露出來了，「先不談揭露出來是怎麼一個程序，你緊張什麼？如果你做的事是大大方方、正正確確的，你擔心什麼呢？」

葉匡時表示，這件事不該無限上綱到什麼「國瑜機器」，他會啟動內部調查，確認這件事是否有違行政程序。

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