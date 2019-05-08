簡煥宗接連遭恐嚇 陳菊力挺：不會讓你孤單

2019-05-08 19:36

〔記者王榮祥／高雄報導〕總統府祕書長陳菊今透過臉書指出，任何對煥宗（高市議員簡煥宗），甚至對他孩子的恐嚇威脅，都是台灣社會不應該容忍的違法行為，也都應該受到最嚴厲的譴責、制止，移送法辦，任何人跟他的家人都不應該被這樣的脫序行為傷害！

陳菊表示，簡煥宗在她高雄市長任內擔任機要秘書，後來選擇競選市議員，她尊重、祝福，且看著他的孩子在高雄學習、長大，任何對簡煥宗，甚至對他孩子的恐嚇威脅，都是台灣社會不應該容忍的違法行為，也都應該受到最嚴厲的譴責、制止，移送法辦！任何人跟他的家人都不應該被這樣的脫序行為傷害！

她指出，從去年到現在，從網路到電子媒體，她自己遭受鋪天蓋地的抹黑、謾罵、人身攻擊，嚴重傷害她個人的名譽，她也正式提出告訴。

她知道像她一樣被攻擊的不止簡煥宗，強調必須嚴正譴責這種戕害民主、製造恐懼、傷害言論自由的不當行為，也請大家一起打擊假消息、遏止謠言的散播！

最後她留一句話給簡煥宗，不會讓你孤單。

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