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首頁　>　政治

綠營議員行文高市府卻外流藍營 法制局長稱該公文不是密件

民進黨高市議員簡煥宗指出，自己行文市府公文還沒得到回應，竟被外流藍營民代上節目批判，超級荒謬。（記者王榮祥攝）

民進黨高市議員簡煥宗指出，自己行文市府公文還沒得到回應，竟被外流藍營民代上節目批判，超級荒謬。（記者王榮祥攝）

2019-10-29 11:33:26

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市議員簡煥宗行文高雄市政府，欲了解公務車使用情況的相關資料，竟被外流給藍營議員上節目批判？簡煥宗今痛批這作法前所未聞、超級荒謬，簡直是國瑜機器掃蕩異己，難道以後也可向市府調閱國民黨議員公文嗎？

法制局長吳秋麗答詢指出，該公文不是密件；政風處長林合勝說明，公文調閱應該依程序，如果是私下提供、涉及文書管理疏失；行政暨國際處長丁樂群說，10天釐清狀況、回覆議員。

簡煥宗今指出，在8月份曾行文高雄市政府，欲調閱市府公務車使用情況，結果市府還沒回覆，該公文卻先出現在特定媒體節目上，被藍營議員公開批判？

簡煥宗氣憤指出，這是頭一回遇到這種事，議員行文市府、卻被外流給不同陣營民代做政治攻防，他直言這作法很可恥、垃圾、超級荒謬，並形容是國瑜機器掃蕩異己。

他認為，如果任由這種情況再發生，往後民進黨是否也可調閱國民黨議員行文市府的所有公文？（11:54更新）

簡煥宗羅列公文時間與被外流時間。（記者王榮祥攝）

簡煥宗羅列公文時間與被外流時間。（記者王榮祥攝）

行文高市府公文被外流藍營做政治操作，簡煥宗痛批國瑜機器掃蕩異己。（記者王榮祥攝）

行文高市府公文被外流藍營做政治操作，簡煥宗痛批國瑜機器掃蕩異己。（記者王榮祥攝）

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