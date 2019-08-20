韓國瑜秀公文塔 「Wecare高雄」開砲：一場鬧劇加悲劇

2019-08-20 17:19

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前因「一天批10份公文」惹議，昨日再開直播公開公文堆得「跟人一樣高」，再度引起網友群起砲轟，而高雄市府事後澄清，當時直播是為了凸顯公文數量，並無關效率問題。對此，Wecare高雄今日忍不住在臉書開砲，「搬別處的公文來做直播背景」是鬧劇、「有這麼多市長室的公文還沒決行」是悲劇。

Wecare高雄表示，如果堆到一個人高的公文「全都是市長辦公室裡的」，那高雄市政府應該是可以倒了，「搬別處的公文來做直播背景」與「這麼多市長室的公文還沒決行」，前者是鬧劇，後者是悲劇。

Wecare高雄認為，「凸顯數量」，市長說他一天批10件，那這一堆要批到什麼時候？「無關效率」，那麼多公文還躺在市長室，當然無關效率、是已經沒辦法說「效率」了，一件公文就是一位公務員、一整個承辦單位的命，不批不決，公務同仁無以為繼、沒辦法做下個動作，這麼高的公文不只是一堆紙，是市府有多少單位擱淺等指示？多少公務員望穿秋水在等待市長核批？多少關係市民和城市的決策還在「茫茫霧霧」中？

Wecare高雄忍不住直言，從「動手動刀切水果」嗆行政院，到堆「公文塔」做直播，任何政治幕僚出身的人都會想問「旁邊的幕僚在幹嘛？」老闆在自以爲高點昏了頭，幕僚沒有勸？沒有分析利弊？沒有阻擋？「還是已經一言堂到眾人噤聲不敢語？所以才會連『出事』的回應都讓『出事』更『出事』？那這就更悲劇了」！

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