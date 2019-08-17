11月12月兩場罷韓遊行 高市警准了

2019-08-17

〔記者葛祐豪、黃良傑／高雄報導〕台灣基進與WeCare高雄遞件申請的罷韓大遊行日前遭市警局駁回，民團與綠營議員痛批高雄已香港化！昨早直衝韓國瑜市長室遞送申請書。議員批韓國瑜與香港特首林鄭月娥一樣，「政治零分，其實背後是中國一百分」。市警局重新審查後，下午火速宣布核准申請。

民團昨早再到市府遞件

本月十二日，台灣基進與WeCare高雄共同遞件申請的罷韓大遊行，十四日收到市警局「不予許可」公文。

昨天上午，台灣基進高雄黨部主委李欣翰、WeCare高雄發起人尹立等人，在民進黨議員簡煥宗、林智鴻、鄭孟洳陪同下，前往市府再次遞送申請書，並指名給韓國瑜市長。

尹立指出，市警局不予許可的主要理由，是「沒有文化局的場地同意書」，但他先前已說明，遊行在五福路集合，沒有要進入文化中心，沒有要進入駁二，何需場地同意書？

尹立說，他們已於八月九日向養工處申請路權，但養工處卻回應「警察局准許你們遊行，我們才准路權」。他批評兩局處根本互踢皮球，左手推右手。

李欣翰則強調，罷韓運動一直被卡，「高雄實質上就是不准任何反對韓國瑜的政治遊行了，猶如香港反送中運動的翻版，高雄要香港化了嗎？」

罷韓志工張書維表示，「公民割草行動」申請好幾次集會，都被韓市府以奇怪的理由阻撓，「如果市長做得好，就不必怕罷免，也不用怕人民上街遊行」。

市議員鄭孟洳諷刺說，韓國瑜競選期間曾表達過，上任市長後，將禁止所有意識形態的集會遊行，如今看來，韓市長確實落實政見。市議員林智鴻也表示，高雄香港化是現在進行式，韓國瑜跟香港特首林鄭月娥簡直同一個翻版，韓禁止高雄民主遊行，就如同林鄭代表中國北京鎮壓香港人表達不同意見一樣。

昨天下午警方受理重新迅速審查，傍晚核准十一月十六日、十二月廿一日兩場十萬人大遊行。

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