公文累積「這麼高」 網怒轟韓國瑜：難怪高雄市政癱瘓！

2019-08-19 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（19日）直播曬出堆積等身的公文，並喊話「立志當全台灣最認真的市長」。然而，直播影片底下，有網友指出，那堆根本就是還沒批閱的公文，讓網友怒轟，「不趕快批一批，開三小直播啦X！我們花稅金是給你在那邊玩公文積木喔，X。」對此，韓國瑜在留言處辯稱，其中夾雜的還有一些支持者的書信，不全然是公文。還有眼尖的網友指出，「紅色卷宗是最速件，藍色是速件，大多是紅藍卷宗！而且現在都是電子公文，連紙本公文都能累積那麼多，電子文應該已經爆了吧！」

根據該則貼文 ，留言處網友紛紛質疑，「有時間拍影片，還不如趕快批公文！紅色的文件夾是最速件，最慢三天最快當天要批，你看高雄市長積了多少紅色文件夾，底下的公務員看到這影片一定氣死！」、「不趕快批一批，開三小直播啦X！我們花稅金是給你在那邊玩公文積木喔，X。」韓國瑜面對廣大網友質疑，則留言辯稱，「其實今天堆疊公文只是個比喻，這裡面夾的有些是支持者、市民朋友寄來市府給我的書信」。

對此，網友質疑是在硬拗，「所以這裡面疊起來的到底是公文還是書信啊？」、「疊起來說公文量，被罵又改口說只是比喻，韓導也很會轉彎麻」；還有網友聽完韓國瑜的辯解不但沒消氣，反而更氣憤表示，「更生氣的是，他居然把最速件跟人民給他的信件放一起，是不是搞不清楚輕重緩急啊？」

粉專「迷因力量」也發文對此表示不解，怎麼會有人開直播炫耀自己累積了多少公文。對此，網友也紛紛回應，「這根本自暴其短啊，讓人知道他混的很嚴重，公文才能累積到這麼高，有時間玩公文疊疊樂，怎麼不把公文批一批就好了」；也有網友質疑，搞不好那疊公文是已經批閱好的。對此，網友則表示，「批好的都回單位了，這些都是還沒批的，這懂了嗎！」

還有網友指出，依據「高雄市政府文書處理實施要點」第151條指出，「最速件」使用紅色公文夾、「速件」使用藍色、「普通件」使用白色、「機密件」使用黃色。網友表示，「最下面紅色最速件的承辦人哭哭」、「有送過公文的，看到那滿滿的紅件大概都會有股煩躁感」、 「紅色卷宗是最速件，藍色是速件，大多是紅藍卷宗！而且現在都是電子公文，連紙本公文都能累積那麼多，電子文應該已經爆了吧！」

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