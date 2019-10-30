為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

中共對台設統一時間表？國防學者：落在2049年

政大東亞所名譽教授邱坤玄（右）今日在「習近平對台政策：內外因素的探討」研討會強調，中共對台政策從1980年代的和平解放，至目前的和平統一，其主軸就是一國兩制。（記者陳鈺馥攝）

政大東亞所名譽教授邱坤玄（右）今日在「習近平對台政策：內外因素的探討」研討會強調，中共對台政策從1980年代的和平解放，至目前的和平統一，其主軸就是一國兩制。（記者陳鈺馥攝）

2019-10-30 10:59:08

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國防安全研究院今日於國賓飯店舉行2019兩岸關係論壇「習近平對台政策：內外因素的探討」研討會，與會專家學者分析，對於台灣問題中共內部評估「早打比晚打有利」，中國對台灣問題是有設立統一時間表，特別是在2049年中共建政第一個百年。

國防安全研究院研究員曾復生表示，必須了解中共高層如何思考，這攸關中華民國持續生存發展的變數，他歸納出幾點看法，首先中共對台政策演變，從毛澤東時期是美中蘇大三角，把台灣當成中美之間的緩衝，鄧小平、江澤民、胡錦濤到習近平前期，中共對處理台灣問題認為是民主主義頭等大事，雖然重要但不急，這是中共過去30年「壓而不打、亂其內部」對台方針。

曾復生指出，中共認為台灣若為中國一部分，有助於中國跨出第一島鏈，若是台灣為美國所用，台灣問題將是跨出第一島鏈的障礙。美國總統川普開啟中美貿易戰以來，中共內部評估「早打比晚打有利」，晚打可能造成中國經濟的損失。

曾復生分析，習5點正式啟動統一台灣的進程，其主軸則為「和平統一」，所以從鄧小平以來中共對台政策已經出現結構性的變化，不過這也受制於中美關係及習近平內部權力結構變化的影響。

此外，習近平政權是否穩固，若穩固就維持「和平統一」，不過習處理兩岸關係常有驚人之舉，例如2013年啟動馬習會計畫，先期接見前行政院長劉兆玄，未來若習權力穩固，不排除會有「蔡習會」發生。

曾復生認為，中國對台灣有領土的野心，美國對台灣沒有領土野心，現階段中國挑戰越來越大，因為中國是世界軍事強國及第二大經濟體，所以不管哪一黨執政，都應該遵循中華民國憲法，維持自由民主、友美和中，最重要是強化「棉裡藏針」力量。

政大東亞所所長王信賢表示，在美中關係下台灣到底是旗子還是棋手，台灣問題這幾年被提升至一個地位，已經被提升至民族主義議題，習近平上台因其性格又將這問題往前推進，美國方面也因川普上台，將台灣問題往前推。

王信賢認為，中共對台政策是「戰略上藐視敵人、戰術上尊重敵人」，今年中共對九二共識論述不再模糊，強調兩岸就是一中，不再是一中各表。習近平從19大以來強調兩個百年，川普上任說要讓美國再度偉大，相較於澳洲等其他國家，夾在中間國家只有台灣一路與中國抗衡。

王信賢指出，到底中共有沒有統一時間表？看起來是有的，特別是在2049年，那是中共建政第一個百年。另外有無「蔡習會」可能性，自己是持保守看法，因為若有「蔡習會」，習近平要如何對共產黨內交代。

王信賢提及，習近平權力還是相當穩固不會有問題，2022年中共20大若習近平連任，台灣問題會放在哪個位置？這些都是台灣要去思考，台灣問題接下來會不會成為中國民族主義出口，這也是要去關切的。

政大東亞所名譽教授邱坤玄則強調，中共對台政策從1980年代的和平解放，至目前的和平統一，其主軸就是一國兩制。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
尷尬美中關係！上海將開博覽會 美國政府不來 美企出席近200家

尷尬美中關係！上海將開博覽會 美國政府不來 美企出席近200家
解放軍爆作弊醜聞 習近平仍嘉獎世界軍運會運動員

解放軍爆作弊醜聞 習近平仍嘉獎世界軍運會運動員
誠鑫好家 青埔最完美3+1房

誠鑫好家 青埔最完美3+1房
波索納洛曾批「中國買下整個巴西」 如今轉向盼中國加強投資

波索納洛曾批「中國買下整個巴西」 如今轉向盼中國加強投資
中共28日四中全會 兩岸人士研判：涉台議題不是重點

中共28日四中全會 兩岸人士研判：涉台議題不是重點
櫃買中心扶植我生技產業發展受矚目

櫃買中心扶植我生技產業發展受矚目
中共四中全會日期喬不定 爆權鬥危及習近平政權

中共四中全會日期喬不定 爆權鬥危及習近平政權

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播