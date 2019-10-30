中共對台設統一時間表？國防學者：落在2049年

政大東亞所名譽教授邱坤玄（右）今日在「習近平對台政策：內外因素的探討」研討會強調，中共對台政策從1980年代的和平解放，至目前的和平統一，其主軸就是一國兩制。（記者陳鈺馥攝）

2019-10-30 10:59:08

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國防安全研究院今日於國賓飯店舉行2019兩岸關係論壇「習近平對台政策：內外因素的探討」研討會，與會專家學者分析，對於台灣問題中共內部評估「早打比晚打有利」，中國對台灣問題是有設立統一時間表，特別是在2049年中共建政第一個百年。

國防安全研究院研究員曾復生表示，必須了解中共高層如何思考，這攸關中華民國持續生存發展的變數，他歸納出幾點看法，首先中共對台政策演變，從毛澤東時期是美中蘇大三角，把台灣當成中美之間的緩衝，鄧小平、江澤民、胡錦濤到習近平前期，中共對處理台灣問題認為是民主主義頭等大事，雖然重要但不急，這是中共過去30年「壓而不打、亂其內部」對台方針。

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曾復生指出，中共認為台灣若為中國一部分，有助於中國跨出第一島鏈，若是台灣為美國所用，台灣問題將是跨出第一島鏈的障礙。美國總統川普開啟中美貿易戰以來，中共內部評估「早打比晚打有利」，晚打可能造成中國經濟的損失。

曾復生分析，習5點正式啟動統一台灣的進程，其主軸則為「和平統一」，所以從鄧小平以來中共對台政策已經出現結構性的變化，不過這也受制於中美關係及習近平內部權力結構變化的影響。

此外，習近平政權是否穩固，若穩固就維持「和平統一」，不過習處理兩岸關係常有驚人之舉，例如2013年啟動馬習會計畫，先期接見前行政院長劉兆玄，未來若習權力穩固，不排除會有「蔡習會」發生。

曾復生認為，中國對台灣有領土的野心，美國對台灣沒有領土野心，現階段中國挑戰越來越大，因為中國是世界軍事強國及第二大經濟體，所以不管哪一黨執政，都應該遵循中華民國憲法，維持自由民主、友美和中，最重要是強化「棉裡藏針」力量。

政大東亞所所長王信賢表示，在美中關係下台灣到底是旗子還是棋手，台灣問題這幾年被提升至一個地位，已經被提升至民族主義議題，習近平上台因其性格又將這問題往前推進，美國方面也因川普上台，將台灣問題往前推。

王信賢認為，中共對台政策是「戰略上藐視敵人、戰術上尊重敵人」，今年中共對九二共識論述不再模糊，強調兩岸就是一中，不再是一中各表。習近平從19大以來強調兩個百年，川普上任說要讓美國再度偉大，相較於澳洲等其他國家，夾在中間國家只有台灣一路與中國抗衡。

王信賢指出，到底中共有沒有統一時間表？看起來是有的，特別是在2049年，那是中共建政第一個百年。另外有無「蔡習會」可能性，自己是持保守看法，因為若有「蔡習會」，習近平要如何對共產黨內交代。

王信賢提及，習近平權力還是相當穩固不會有問題，2022年中共20大若習近平連任，台灣問題會放在哪個位置？這些都是台灣要去思考，台灣問題接下來會不會成為中國民族主義出口，這也是要去關切的。

政大東亞所名譽教授邱坤玄則強調，中共對台政策從1980年代的和平解放，至目前的和平統一，其主軸就是一國兩制。

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