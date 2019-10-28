波索納洛曾批「中國買下整個巴西」 如今轉向盼中國加強投資

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）25日訪中，與中國國家主席習近平會面。（路透）

2019-10-28 16:21:41

〔即時新聞／綜合報導〕巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）上週訪中，25日與中國國家主席習近平在北京人民大會堂會談。然而，他一改過去的飄忽態度，期盼擴大與中國的經貿往來，並宣布將取消中國遊客及商務人士入境巴西的簽證要求。

根據《BBC中文網》報導，波索納洛24日至26日對中國進行國是訪問，兩國發表了《中華人民共和國和巴西聯邦共和國聯合聲明》，「強調繼續在平等、尊重、互利的基礎上加強和深化中巴全面戰略夥伴關係」。

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不過，波索納洛在去年10月競選巴西總統時，他曾將中國描述為企圖掌握巴西國民經濟命脈的「掠食者」，發表反對中國投資的言論，強調「中國人不是在巴西買東西，而是買下整個巴西」，如今卻轉變態度，試圖擴大與中國的商業往來。

波索納洛在訪華期間，向記者表示自己「身處在一個資本主義國家」，他一改往日姿態，試圖利用中美貿易戰，修正選舉言論與政治話語之前的落差，期盼達到最大程度的擴大與中國的商業往來。

今年7月，波索納洛說，「中國是巴西最大的貿易夥伴，我們有意進一步加強與中國的合作關係，與中國簽署更多貿易協議，推動雙邊經貿合作再上一個台階」。如今更表示歡迎更多中客赴巴西旅遊，並給予免簽優待。

另外，根據《BBC新聞》巴西語報導，波索納洛向外界表示，巴西比以往任何時候都更願意向中國出售大豆、肉類、石油和鐵礦石。10年來，中國一直是巴西主要的貿易夥伴，其次是美國。根據官方數據指出，2016年至2018年，巴西對中國貿易順差從118億美元（約新台幣3600億元）提升至295億美元（約新台幣9010億元）。

上海復旦大學金磚國家研究中心主任瓦茲蓋斯（Karin Vazquez）指出，波索納洛在選舉結束後遭受「現實衝擊」，決定前往中國。里約州立大學（Uerj）國際關係系中巴關係專家桑托羅（Mauricio Santoro）則認為，中美貿易戰可能會停火，這將使巴西人很頭痛，「一旦達成協議，巴西將遭受損失，因為中國將需要從美國那裡購買更多農產品」。

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