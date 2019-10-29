解放軍爆作弊醜聞 習近平仍嘉獎世界軍運會運動員

雖在比賽中爆出醜聞，習近平仍簽署通令，嘉獎參與運動會的運動員以及教練。（路透）

2019-10-29 22:58:25

〔即時新聞／綜合報導〕2019年世界軍人運動會（Military World Games 2019）中國人民解放軍代表隊在「定向運動」項目中爆發作弊醜聞，遭取消資格。不過，中華人民共和國中央軍事委員會主席習近平仍簽署通令，嘉獎參與運動會的運動員以及教練。

根據本報日前報導，中國人民解放軍代表隊在「定向運動」（Orienteering）項目中被發現沒有使用地圖和指南針，而是靠觀賽民眾協助抄捷徑。最後，中國隊雖在比賽中奪冠，但國際定向越野運動總會（IOF）發現，這支參賽隊伍，路徑偏離直線道路和窄道，民眾不僅為中國隊指引方向，還準備了許多「只有他們知道的標記和小徑」，最後取消該隊資格。

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香港媒體報導指，中華人民共和國中央軍事委員會主席習近平28日簽署通令，嘉獎參加該次運動會的中國人民解放軍體育代表團運動員、教練員。

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