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首購優惠房貸比中樂透低 高市都發局長：議員當選機率更低

高市議員高閔琳昨質疑，安居高雄優惠房貸總額低，申貸成功機率比中樂透低。（記者王榮祥翻攝）

高市議員高閔琳昨質疑，安居高雄優惠房貸總額低，申貸成功機率比中樂透低。（記者王榮祥翻攝）

2019-10-29 23:41:48

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市議員高閔琳昨在議會質詢時，質疑安居高雄首購房貸總額低，成功申貸率比中大樂透低；高市都發局長林裕益今指出，該比喻是錯誤的、易誤導大眾，如果議員說法對，那高市議員當選機率、比連續中2次大樂透更低。

為減輕市民購屋貸款負擔，高市都發局與高雄銀行合作，推出安居高雄市民首購優惠房貸專案，以設籍高雄市青年、新婚及婚育家庭「首購高雄宅」為輔助對象，享有超低房貸利率1.6％起，貸款年限最長可達40年。

高閔琳昨質詢時指出，優惠房貸一點都不優惠，除先前被質疑還款期限拉長到40年，利息將由200多萬倍增到400多萬元，且貸款人若在30歲買房，可能要一路還到70歲。

她進一步指出，房貸總額僅10億元，若以高雄購屋總價貸款約落在500萬元，換算只有200人有機會申貸，全高雄20到40歲青年約77萬人，申購率僅0.000259，比大樂透總中獎率約0.03還低。

高市都發局長林裕益當時答詢，因為首度試辦，會視情況評估增額，並強調今年9月宣布該政策後，詢問度一直很高，到目前已核發通過2件，「此政策是對的」。

林裕益今再度為政策辯護，直言高閔琳引用數據是錯誤比喻、易誤導大眾，他必須澄清，如果高議員説法是對的，那高雄市民23歲以上、具參選市議員資格的市民約210萬人，當選機率比連續中2次大樂透機率還要低。

林裕益說，高雄首購優惠房貸40年，是提供高雄市民及年輕人，多一項購屋方案選擇，可以依其自身需求，評估選擇最適合自己的申辦項目。

高市都發局長林裕益為政策辯護，如果議員說法是對的，那議員當選機率比中2次樂透還低。（記者王榮祥攝）

高市都發局長林裕益為政策辯護，如果議員說法是對的，那議員當選機率比中2次樂透還低。（記者王榮祥攝）

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