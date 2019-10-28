安居高雄優惠房貸僅10億 高閔琳︰申購機率比中樂透還低

民進黨高市議員高閔琳質疑，安居高雄優惠房貸除了不優惠，申購成功機率比中大樂透來低。（記者王榮祥攝）

2019-10-28 14:05:28

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市議員高閔琳今指出，安居高雄市民首購優惠房貸總額度僅10億元，以高雄購屋總價貸款大概落在500萬元上下，只有200人有機會申購成功，以全高雄20到40歲的青年約77萬人概算，申購率僅0.000259，比重大樂透機率還低。

高市都市發展局長林裕益說明，因為是首度試辦，後續會視情況再評估增額可能，他同時強調今年9月宣布該政策時，詢問度一直很高，到目前為止已經核發通過「2」件；林裕益表示，由此可知「此政策是對的」。

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為減輕市民購屋貸款負擔，高市都發局與高雄銀行合作，推出「安居高雄市民首購優惠房貸專案」，以設籍高雄市青年、新婚及婚育家庭「首購高雄宅」為輔助購屋對象，享有超低房貸利率1.6％起，貸款年限最長可達40年。

此房貸專案被列為高雄市長韓國瑜「金融三箭」之一，另兩箭分別為高雄市招商企業融資專案、雄速貸專案貸款。

高閔琳今在工務部門質詢時指出，優惠房貸一點都不優惠，除了先前被質疑的還款期限拉長到40年、導致利息也由2百多萬倍增到4百多萬，且貸款人若在30歲買房，可能要一路還到70歲、還到海枯石爛。

高閔琳進一步指出，她注意到優惠房貸總額僅10億元，若以高雄購屋總價貸款大概落在500萬元上下，換算只有200人有機會申購成功，以全高雄20到40歲的青年約77萬人概算，申購率僅0.000259，比大樂透總中獎率約0.03還低，且還沒算入韓國瑜口中的50萬北漂青年。

林裕益表示，貸款40年只是其中一可選項，購屋者評估自己經濟條件，也可選擇20或30年還款期，且中途還可依約提早還款；他說政策宣布後詢問度一直很高，至今已核發兩件，顯見這政策是對的。

高閔琳以高市青年人口約77萬換算200個貸款機會。（高閔琳提供）

高市都發局長林裕益強調，安居高雄貸款政策宣布後，至今已核發2件，且詢問度一直很高，顯見政策是對的。（記者王榮祥攝）

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