高雄市推房貸最長40年 韓國瑜射「金融三箭」

2019-09-30 17:42

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄銀行配合高雄市政府，推出三大專案貸款，高雄市長韓國瑜稱為「金融三箭」，包括企業的「高雄市招商企業融資專案」、市民的「安居高雄市民首購優惠房貸專案」、青年的「雄速貸專案貸款」。

韓國瑜指出，面對中美貿易大戰，國際經濟情況不佳，取得貸款愈來愈困難，加上有些台商回流，他提出「政府支持銀行，銀行支持中小業，中小企業支持勞工」，高雄市銀行因此推出「金融三箭」，他說：「高銀還把房貸拉長到40年，這是所未有的！」

企業擔保貸款年息1.5%起 信貸年息2.18%起

高雄銀行指出，呼應經發局的招商政策，鼓勵企業進駐高雄，推出第一箭「高雄市招商企業融資專案」，對於資本額達台幣3千萬元以上、且設立登記於高雄市的工商企業，提供優惠低利貸款，擔保貸款利率從年息1.5%起算，信用貸款利率從年息2.18%起，自今年6月開辦以來，已有多家企業申辦。

第二支箭是減輕北漂或在地市民的購屋貸款，配合都發局推出「安居高雄市民首購優惠房貸專案」，只要設籍高雄市，提供貸款期間最長40年、寬限期最長5年的貸款方案，更提供最低1.6%起的優惠利率，讓市民更輕鬆擁有屬於自己的房屋。

青年創業簡易貸款50萬 利率2.545%

第三支箭是「雄速貸專案貸款」，配合10月1日高雄市青年局成立，將提供青年創業50萬元的簡易貸款，簡化作業流程，縮短貸放時間，提供2.545%貸款利率，還可透過高雄銀行官網或手機APP線上申請。

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