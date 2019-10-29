衝刺新南向 蔡總統：盼與歐盟合作開發東南亞再生能源市場

總統蔡英文（右）29日在總統府接見歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）（左），凱勒代表德國、法國、英國友台小組跨國議會平台「福爾摩沙俱樂部」成員，致贈蔡總統象徵友誼長久的紀念牌。（中央社）

2019-10-29 23:08:25

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日下午接見歐洲議會友台小組凱勒（Michael GAHLER）主席所率訪團時表示，感謝凱勒主席領銜德國、法國及英國國會友台小組主席，串聯成立跨國議會平台「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club），在10月16日於歐洲議會舉行了成立酒會，期盼議員們繼續支持歐盟和台灣洽簽雙邊投資協定（BIA），提升雙方的經貿夥伴關係。

總統致詞前，首先接受凱勒主席呈贈「福爾摩沙俱樂部成立連署紀念牌」。凱勒主席表示，很榮幸代表「福爾摩沙俱樂部」成員致贈總統該紀念牌。他串聯德國、法國、英國國會友台小組委員，在布魯塞爾成立該俱樂部，一起推動與台灣的關係，並期盼藉此提高台灣議題在整個歐洲的能見度。

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隨後，總統表示，非常高興能歡迎凱勒主席在第9屆歐洲議會剛開議時，帶領多位議員來訪。除了凱勒主席，訪團議員都是第一次訪台，期待議員們透過這次來訪更加了解台灣。

總統說，這3年來，台灣與歐盟及歐洲理念相近國家關係大幅提升，除了在雙邊貿易跟投資額都創下新高，歐洲議會及歐洲理念相近國家對台灣的支持聲量，也是越來越強大。

總統特別感謝凱勒主席領銜德國、法國及英國國會友台小組主席，串聯成立跨國議會平台「福爾摩沙俱樂部」，就在這個月的16日，剛在歐洲議會舉行了成立酒會；她也感謝凱勒主席代表俱樂部成員致贈共同連署的紀念牌，象徵我們長久的友誼。對於歐洲議會以及德、法、英三國國會友人的堅定支持，她代表台灣人民表達誠摯的感謝。

總統指出，這3年多來，台灣積極推動能源轉型，吸引許多歐商來台投資離岸風電，這個發展方向跟歐盟「連結歐亞（Europe-Asia Connectivity）策略」的目標不謀而合。

總統進一步說明，政府致力推動的「新南向政策」逐漸累積許多成果，期許台歐盟未來能透過產業合作，攜手開發東南亞再生能源市場，也期盼議員們繼續支持歐盟和台灣洽簽雙邊投資協定（BIA），來提升雙方的經貿夥伴關係。

訪賓一行尚包括歐洲議會義大利籍議員裴尼斐（Brando BENIFEI）、荷蘭籍議員羅爾森（Bert-Jan RUISSEN）、德國籍議員安格魯（Engin EROGLU）、席卡茲（Ralf SEEKATZ）及希臘籍議員法寇斯（Emmanouil FRAGKOS）夫婦等。

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