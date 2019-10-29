演員安定亞、鴻海富夢網前營運長 列台灣維新首波立委人選

台灣維新黨29日舉行2020年首波立委參選人公佈記者會，召集人蘇煥智（前排中）率9名區域立委參選人亮相並高呼口號。（記者廖振輝攝）

2019-10-29 13:45:24

藝人安定亞將對決現任立委趙天麟。（資料照）

〔記者謝君臨／台北報導〕由前台南縣長蘇煥智擔任召集人的台灣維新黨，上午宣布9位區域立委參選人，其中最引人矚目的，是參選新北市三重區的鴻海集團新創事業富夢網前營運長林泰龍，將挑戰現任立委余天；另，曾演出台灣本土劇《意難忘》、《夜市人生》的演員安定亞（原名李建輝）也投入高雄市第六選區，將對決現任立委趙天麟。

召集人蘇煥智（左）率9名區域立委參選人亮相，永齡基金會副執行長蔡沁瑜（右）也到場表達支持。（記者廖振輝攝）

蘇煥智表示，在宣布創黨後經過2個月的努力，終於推出第一波立委參選人，平均年齡42歲，9人中有民主老將，有民進黨創黨參與者，也有非常多的政治素人，各有特色，會繼續推第二波立委參選人，我們都是要來努力找回民主初心，至於不分區立委部分，將透過公開海選方式，由社會各界推薦。

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林泰龍指出，感謝過去在鴻海的歷練，希望用鴻海的經驗改變三重，並讓社會有企業經營的思維，改變這個國家。本次參選無需向鴻海創辦人郭台銘報備，也沒有徵詢，這是個人的行為，是自己專業的表現，郭事前也不知道，期盼未來帶領產業打破鴻海的僵局、藍綠的惡鬥，走出新的藍海。

另，民進黨第一位大學生黨員、嘉義縣前議員王金山將投入嘉義縣第二選區，挑戰民進黨現任立委陳明文，王於記者會現場還自備水桶，當場焚燒「終結明文規定」的旗幟，再放入桶內熄滅，場內頓時瀰漫一股臭味。至於基隆市選區，同樣也推出五連霸基隆市前議員陳志成，挑戰民進黨現任立委蔡適應。

此外，演員安定亞則戴著高雄市長韓國瑜的假面具出場，被媒體詢問之前曾爭取台灣民眾黨不分區立委提名，是否那邊沒機會才轉投台灣維新黨？對此，安定亞強調服務地方的心意不變，蘇煥智也緩頰指出，過去新聞曾對安定亞有過一些負面報導，但經詢問過當事人之後，他們才了解事情的全貌。

其餘人選，包括年僅26歲的梁雅羿將挑戰台中市第六選區，新北市第九選區將推出24歲的調酒師陳愷寧，物理老師彭楷耀投入新竹市，農家子弟吳文凱則投入桃園市第二選區，台灣肚皮舞教母沈宜璇，將投入台北市大安區。

而鴻海創辦人郭台銘幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜也現身記者會，她說，台灣維新黨的創黨理念是振興經濟、超越藍綠，跟我們一直以來的理念滿符合的，台灣維新創黨時她有出席，今天代表郭台銘前來表達祝賀之意。

蔡沁瑜表示，只要理念相同一致，符合我們基本原則的，我們都會列為是友黨或友軍。不會干涉他黨提名，但未來合作若要站台、輔選，就要進一步評估。

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