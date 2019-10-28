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真的不選！ 登記總統連署搶頭香 如今燒毀數10箱連署書
2019-10-28 23:25:15
〔即時新聞／綜合報導〕上月前往中央選舉委員會搶頭香登記總統連署的釋悟善禪師，其競選團隊日前宣布，連署書的數量「已達悟善禪師為台灣祈福之目的」，因此將停止連署，28日也公布數10箱的連署書燒毀的影片。
59歲釋悟善本名黃多玉，自稱是韓國華僑，上月13日前往中選會搶頭香領表登記總統連署，參選宣言中自稱近12年來已自掏腰包逾1億元幫助他人，希望透過「買空、移空、整空」六字心法讓台灣再造經濟奇蹟。
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但競選團隊在20日宣布，連署書的數量「已達悟善禪師為台灣祈福之目的」，因此將停止連署，21日把連署書送至焚化廠燒毀，也全面停止總統連署活動。
釋悟善28日在臉書公布連署書燒毀的影片，畫面中可見，好幾箱堆在牆邊的連署書被送上廂型車，隨後陸續被拋進焚化爐內燃起熊熊火光，藉此展現他退選的決心。