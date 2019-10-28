感謝狀出現「韓國瑜」 高雄人怒動刀︰不想有不雅的字

一名高雄網友把高雄市府感謝狀上的「韓國瑜」給剪下，因為「不想獎狀上有不雅的字」。（圖擷取自臉書社團「公民割草行動」）

2019-10-28 20:25:39

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜從本月15日開始請假參選總統，直到明年1月11日大選結束，展開全台「傾聽之旅」。有不少高雄市民對此相當不滿，認為韓國瑜沒當好市長卻落跑選總統，就有一名高雄網友把高雄市府感謝狀上的「韓國瑜」給剪下，因為「不想獎狀上有不雅的字」。

一名高雄網友在罷韓社團「公民割草行動」PO出一張感謝狀，該感謝狀是因為她擔任108年度學校導護志工，獲得由高雄市政府所頒發的獎狀，但上面原本是「韓國瑜」的部分卻被剪掉，因為她認為「非常不想自己獎狀上有不雅的字」。

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文章一出引發網友熱議，紛紛留言「是高雄沒市長」、「高雄市的工作都是副市長在做，應該要寫副市長」、「真的會變成人生的污點」、「第一次覺得領獎狀很困擾」、「不用割他是最短命的市長，很有紀念價值」、「市長：空白 蠻符合現況的」。

也有網友直呼「你應該找其邁親筆簽名直接印出來貼上去才對啊！」、「補上市長陳其邁」，另有人詢問，「這張獎狀的志工時數還可以報嗎？可以討厭fish，但我還是覺得不要跟自己的事情過不去」，原PO回應說，「時數條是另外的～沒差」，還透露最後已經把獎狀碎屍萬段丟在垃圾桶裡。

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