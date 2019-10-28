為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

感謝狀出現「韓國瑜」 高雄人怒動刀︰不想有不雅的字

一名高雄網友把高雄市府感謝狀上的「韓國瑜」給剪下，因為「不想獎狀上有不雅的字」。（圖擷取自臉書社團「公民割草行動」）

一名高雄網友把高雄市府感謝狀上的「韓國瑜」給剪下，因為「不想獎狀上有不雅的字」。（圖擷取自臉書社團「公民割草行動」）

2019-10-28 20:25:39

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜從本月15日開始請假參選總統，直到明年1月11日大選結束，展開全台「傾聽之旅」。有不少高雄市民對此相當不滿，認為韓國瑜沒當好市長卻落跑選總統，就有一名高雄網友把高雄市府感謝狀上的「韓國瑜」給剪下，因為「不想獎狀上有不雅的字」。

一名高雄網友在罷韓社團「公民割草行動」PO出一張感謝狀，該感謝狀是因為她擔任108年度學校導護志工，獲得由高雄市政府所頒發的獎狀，但上面原本是「韓國瑜」的部分卻被剪掉，因為她認為「非常不想自己獎狀上有不雅的字」。

文章一出引發網友熱議，紛紛留言「是高雄沒市長」、「高雄市的工作都是副市長在做，應該要寫副市長」、「真的會變成人生的污點」、「第一次覺得領獎狀很困擾」、「不用割他是最短命的市長，很有紀念價值」、「市長：空白 蠻符合現況的」。

也有網友直呼「你應該找其邁親筆簽名直接印出來貼上去才對啊！」、「補上市長陳其邁」，另有人詢問，「這張獎狀的志工時數還可以報嗎？可以討厭fish，但我還是覺得不要跟自己的事情過不去」，原PO回應說，「時數條是另外的～沒差」，還透露最後已經把獎狀碎屍萬段丟在垃圾桶裡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
幫倒忙！ 葉元之節目上護航韓 眾人笑翻：原來是呼嚨選民

幫倒忙！ 葉元之節目上護航韓 眾人笑翻：原來是呼嚨選民
韓粉出征前看清楚！ 林飛帆分享打臉韓的「可惡人士」名單

韓粉出征前看清楚！ 林飛帆分享打臉韓的「可惡人士」名單
台壽祖孫三代活力健走 萬人響應

台壽祖孫三代活力健走 萬人響應
放韓假》藍議員要小英比照韓請假 總統府回應狠打臉

放韓假》藍議員要小英比照韓請假 總統府回應狠打臉
放韓假》韓請假選總統 網友幫擬定「我的韓假日記」酸爆

放韓假》韓請假選總統 網友幫擬定「我的韓假日記」酸爆
第28屆台灣精品獎得獎名單揭曉

第28屆台灣精品獎得獎名單揭曉

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播