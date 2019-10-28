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避免救護衍生爭議 高市議員︰消防員應添購秘錄器

民進黨高市議員李雅慧、黃文益，建議消防局為消防員添購秘錄器，避免爭議。（記者王榮祥攝）

民進黨高市議員李雅慧、黃文益，建議消防局為消防員添購秘錄器，避免爭議。（記者王榮祥攝）

2019-10-28 18:22:52

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對高市消防局2名消防員疑因「跨區送醫」爭議遭調職？引發各界議論；民進黨高市議員李雅慧、黃文益建議，應該為消防員添購秘錄器，作為解決爭議參考用，高市消防局長黃江祥答詢指出，經費若允許、願意爭取。

引發關注的救援案件發生在10月21日晚，消防局前金分隊林、蕭2名救護員獲報，至自強一路救護鄭姓婦人，鄭婦因發燒到37.7度、血壓飆破200mmHg，由醫師建議前往醫學中心就診，鄭婦丈夫朱男要求送往有病歷的高雄榮總，但救護員評估應就近送大同醫院，無法跨區送醫。

雙方爭執近10分鐘，朱男打手機給市議員李雅芬，李雅芬透過電話與救護員溝通，仍未如願送榮總，掛上電話後，朱男推太太離開後自行開車送醫，由於切結書及救護紀錄表簽名欄家屬均未簽名，任務取消。

22日，2位消防員接到派令、分別調往其他分隊，因為派令太急切，引發外界關切，議員嚴詞否認要求處分或關說；消防局則說明，根據高雄市消防救護車收費辦法規定，具結後開立1700元收費單，就能送往指定市區醫院。

消防局事後說明，調整2位同仁到就近對救護服務品質優質的分隊，主要目的是要提升他們專業化來服務市民，調整服務單位跟議員關心本案完全沒有關係。

李雅慧、黃文益今在內政部門質詢，再度針對此議題詢問消防局，2位強調接收到關於當時處置過程的相關訊息，與消防局對外說法不太一樣，為避免類似情況發生，建議消防局比照警局作法、為消防員添購秘錄器，同時也要強化救護車內監視系統影音完整性與保存時間。

高市消防局長黃江祥說明救護規範。（記者王榮祥攝）

高市消防局長黃江祥說明救護規範。（記者王榮祥攝）

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