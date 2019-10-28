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力勸「韓王合作」 林炳坤︰王金平不會選總統了

無黨團結聯盟主席林炳坤（前排右1）談及前立法院長王金平的下一步，透露「應該結束了，不會再選（總統）了」並力勸韓王2人合作。（資料照）

無黨團結聯盟主席林炳坤（前排右1）談及前立法院長王金平的下一步，透露「應該結束了，不會再選（總統）了」並力勸韓王2人合作。（資料照）

2019-10-28 15:15:46

〔即時新聞／綜合報導〕前立法院長王金平25日發表「告別演說」，事後稱自己不是「告別政壇」，還是期待得到親民黨支持參選總統。對此，無黨團結聯盟主席林炳坤昨（27日）受訪時卻透露「應該結束了，不會再選（總統）了」，並表示自己有在力勸他與國民黨總統參選人韓國瑜合作，所以應該是有機會的。

素有「澎湖王」之稱的林炳坤27日親自接待韓國瑜訪問澎湖，當時接受《中評社》採訪，談及王金平的下一步該怎麼走，林炳坤透露，「應該結束了吧！不會再選（總統）了，沒有了嘛」，更坦言「就這樣過一生啊」！

林炳坤強調，他跟王金平每個禮拜都在一起，王大概就是這樣了，但他也有跟韓國瑜說「應該釋出善意跟王好好合作」；韓的競選總部執行長林國正26日也有找他談論此事，2人聊蠻久的，而他也會勸王，所以就看韓如何釋出善意。

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