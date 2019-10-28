韓國瑜到彰化與企業主座談 王惠美第二站才現身

韓國瑜到社頭天門宮參拜，王惠美現身力挺。（記者顏宏駿攝）

2019-10-28 12:55:59

〔記者顏宏駿／彰化報導〕韓國瑜傾聽之旅，今天跨越濁水溪來到彰化縣，第一站在員林市與中小企業主座談卻不見彰化縣長王惠美。她因主持「2019二水跑水節」活動記者會無法出席，但韓國瑜第二站到社頭鄉天門宮參拜時王惠美就與他合體造勢。

王惠美來到社頭天門宮時受到支持者的熱烈歡迎，她受訪時表示，韓國瑜傾聽之旅來到彰化，來者是客，她自然要以禮相待，她身為彰化行政首長，當然是以縣政行程為優先，早上「二水跑水節」宣傳活動早已排定，宣傳結束後她就趕來會合。

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媒體也關心她是否接韓國瑜競選總統彰化總部主委一職，王惠美說：「放心啦！時間到了，自然有人會接。」

韓國瑜到天門宮參拜後向信徒及鄉親喊話說，天門宮拜媽祖，大家要的就是風調雨順、國泰民安，風調雨順要靠天，國泰民安則是靠人，要選對人，不能投錯，投錯了就要過苦日子。

他說，這三年來社頭織襪業訂單掉一半，中小企業主苦哈哈，觀光客人數萎縮，出口又不振作，民進黨口口聲聲說，現在台灣經濟是20年來情勢最好，亞洲四小龍還排第一當老大，但沒有人會相信，因為太多民眾過得太辛苦。

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