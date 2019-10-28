批韓國瑜政策胡謅、轉彎、開溜 管碧玲嗆：別再鬧笑話

立法院民進黨團上午召開「政見大崩壞！韓假2週、胡謅2週」記者會。（記者謝君臨攝）

2019-10-28 12:00:33

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜放「韓假」兩週，期間爭議不斷。立法院民進黨團上午召開記者會，黨團幹事長管碧玲批評韓的「政策大崩壞」有3種類型，一是「胡謅」，講到被人家笑；二是「轉彎」，開完空頭支票後再修改、否認；最後是「開溜」。管碧玲建議，韓最好閉關靜修1個月，不要再出來鬧笑話。

民進黨團上午召開「政見大崩壞！韓假2週、胡謅2週」記者會，除了管碧玲之外，其餘出席者包括民進黨立委劉世芳、陳亭妃、林靜儀。

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管碧玲表示，韓國瑜講政策挨罵，她的服務處員工也跟著挨罵，笑說你們怎麼選出這樣的市長；韓請假兩週，胡謅兩週，讓高雄的城市驕傲感受到衝擊，我們已經「罵到不知道要怎麼罵，真的是很難罵」，要批評韓政見荒唐無理的所有字眼加起來，都覺得不足以形如其荒腔走板。

劉世芳指出，高雄人所期盼的，希望韓可以將「高雄發大財」延續到整個台灣，但他帶職參選全台走透透，至今仍看不出要實現什麼政見，包括要讓年輕人遊學等，上任近一年，沒一件項政見在任內實現，其國政顧問團也是，呼籲韓回歸正軌，不要政策髮夾彎，第一天講的話，第二天否認，第三天再修正。

陳亭妃說，看到韓所開的一堆空頭支票，不知哪一項才是真的政見，包括故宮一次展說是「數位展」；青年免費遊學1年錢從哪裡來？這些政策民進黨早就在做了，政府每年鼓勵3萬名學生出國交流、攻讀學位，韓卻拿民進黨已經在做的不斷提假政策，再墊高到無法達到的地步，請韓將蔡政府近年來的政策熟讀。

林靜儀批評，韓當選市長不到1年，苦民所苦，結果睡到中午，假日競選，但平日也沒好好上班，還不負責任直接請假，其顧問團成員多數是馬政府執政時行政院的重要官員，但馬過去做的讓人民不夠滿意，證明這些人在過去8年沒做好，結果還是沒有檢討，繼續提出各種荒腔走板的政策，提醒選民莫輕忽選票。

管碧玲總結，韓的「政見大崩壞」有3種類型，一是「胡謅」，講到被人家笑，包括說要把茶葉賣到用筷子的地方，讓台灣失去歐美等國際市場；第二種叫「轉彎」，這部分有青年遊學1年免費、故宮政策等；最後則是「開溜」；但韓無法迴避的是，若當選是否與中共簽訂和平協議？「你無路可逃，一定會持續問你」。

民進黨立法院黨團28日舉行「政見大崩壞！韓假2週胡謅2週」記者會，批評國民黨總統参選人韓國瑜近日所提的政見。（記者方賓照攝）

民進黨立委批評韓國瑜頻開空頭支票。（記者謝君臨攝）

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