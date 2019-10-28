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首度接見盧森堡訪團 蔡總統：歐洲支持台灣力道前所未見

總統蔡英文（右）28日上午在總統府接見盧森堡國會議員蕾汀（Viviane Reding）（左）訪團。（中央社）

總統蔡英文（右）28日上午在總統府接見盧森堡國會議員蕾汀（Viviane Reding）（左）訪團。（中央社）

2019-10-28 11:43:00

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文今天接見盧森堡國會議員蕾汀（Viviane Reding所率）訪團時說，台灣與盧森堡以及歐盟共享民主法治跟人權的普世價值，雖然今年台灣仍然無法參與世界衛生大會，但「來自歐洲國際社會對台灣的支持力道是前所未見」。總統再次強調「台灣有能力也有意願為世界做出更多貢獻」，並感謝這些支持台灣的力量。

盧森堡國會議員訪團成員包括蕾汀以及基社黨主席晏馮藍（Frank Engel）等；蔡總統說，這是她上任以來，第一個接待的盧森堡訪問團，她很高興與大家一起促進台灣與盧森堡交流。

蔡總統說，蕾汀是台灣的老朋友，20多年來對台灣一路相挺，包括支持台灣加入關稅暨貿易總協定、世界貿易組織（WTO）、呼籲歐盟在台設處、協助台灣取得歐盟申根免簽待遇；晏馮藍在歐洲議會議員任內也協助多項友台議案的通過。

她說，台灣與盧森堡的合作關係，過去3年來不斷提升，簽署了教育、通航以及度假打工等合作協定或備 忘錄，她希望未來合作可以更深更廣，一起開創更多成果。

蔡總統表示，台灣與盧森堡以及歐盟共享民主、法治跟人權的普世價值，雖然今年台灣仍然無法參與世界 衛生大會，但「來自歐洲國際社會對台灣的支持力道是前所未見」。

她細數今年4月，歐洲議會友台小組主席首度串連英、法、德3國的國會友台小組主席聯名致函世界衛生組織（WHO）支持台灣參與世界衛生大會（ WHA），還有波羅的海3國以及捷克的國會議員也都為台灣發聲。

蔡總統說，9月上旬，荷蘭眾議院也首次表決通過動議，支持台灣的國際參與，「這些第一次都是重要的突破」，也代表台灣在國際社會上的表現獲得肯定與支持。

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