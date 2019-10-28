指兩岸接戰後我後續戰力不足 美遊說採購愛國者與魚叉飛彈

美方遊說我方增購愛國者三型飛彈（圖）及魚叉飛彈。（資料照）

2019-10-28 07:26:06

〔即時新聞／綜合報導〕為了應對中國近年來日益增長的軍事威脅，國軍不斷加強軍備，同時向美方採購軍備，而近期美方傳出多次遊說我方購買武器裝備，針對我方所採購的愛國者三型飛彈及魚叉飛彈，美方也有對此遊說，但軍方認為除了兩者之外，還有許多國造飛彈可補足現階段防衛需求，將美方遊說視為參考。

根據《上報》報導，國軍耗資1791億引進6套愛國者三型飛彈系統，並將原有3套愛國者二型提升至三型水準，但美方認為，中共解放軍對台所部署的火箭軍多達12個旅，約有飛彈千餘枚，以解放軍可持續發動5波次攻擊作為計算基礎，國軍愛國者飛彈總數不足，接戰後可能面臨沒有庫存補充後續戰力，美方因此希望我方能多加採購愛國者三型飛彈數量庫存，藉此因應戰備需求。另外，美方也積極向我方遊說，可多加採購具備實戰經驗的魚叉反艦飛彈。

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針對美方遊說，軍方認為除了愛國者三型之外，還有中科院研製的天弓三型防空飛彈，這兩種防空飛彈在使用上可符合現階段防衛的需求。在魚叉反艦飛彈部份，中科院所研製的雄風二型反艦飛彈則是已經和魚叉反艦飛彈性能相當，目前已部署在成功級、康定級與錦江級等軍艦上，另外還有雄三反艦飛彈部署，以及陸基型機動發射車量產，因此對美方的遊說，軍方僅作參考。

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