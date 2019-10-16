美方遊說、單價下滑 傳軍方討論採購8架MH-60R反潛直升機

2019-10-16 17:04

〔即時新聞／綜合報導〕美對台軍售案近期頻頻有重大突破，有媒體指出，海軍代號「神鷹3號」計畫向美MH-60R海鷹反潛直升機，最近又成為國防部建案的熱門焦點，一來是我軍反潛直升機持續老化，二來是美方積極遊說，希冀我方2021年能編列預算啟動建案，採購與美海軍同級的MH-60R海鷹反潛直升機。

根據《上報》報導，因為近年來各國包含印度、希臘、日本及南韓，都有計畫採購MH-60R海鷹反潛直升機，使該機的生產成本下滑，海軍估計若不買地獄火飛彈，改增購MK-46輕型反潛魚雷和相關裝備，規劃採購8架MH-60R海鷹反潛直升機，美方提出的價格下降到每架約新台幣21億元，總價在160億元到170億元間，相比2016年提出的200多億還便宜不少，國防部正討論是否要在2021年將此納入新的建案。

報導指出，海軍現役的18架S-70C反潛直升機，服役都超過18年，而500MD反潛直升機服役更是超過40年，戰力急需更新，但當時受其他建案的預算排擠，加上美方提出200多億元的價格被認為太貴，馬英九政府否決了MH-60R反潛直升機的採購案。

報導也指出，蔡英文政府時期，12架P-3C反潛機已全數到位，被認為符合目前戰備需求，採購新的反潛直升機沒有急迫性。直到2019年，美軍神盾艦開始常態通過台灣海峽時，國軍觀察美軍動態發現，P-8反潛機搭配MH-60R反潛直升機，能夠全天候、擴大反潛偵蒐範圍。面對解放軍不斷增加的潛艇數量，國軍組建更強的空中反潛戰力沒有壞處，這也是美方近年來不斷遊說採購MH-60R反潛直升機的原因。

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