安全帽會壓壞髮型？ 台南議員竟建議：違規盡量勸導就好

2019-10-24 00:30

〔即時新聞／綜合報導〕台南市無黨籍議員杜素吟日前在市議會保安部門業務報告時，提到有些民眾只是騎車出門一下，就因為沒戴安全帽被開單，有的人是到理髮院「做頭髮」，安全帽戴上去會破壞髮型，因此希望警方能盡量勸導就好，不要開單。不過台南市警局長周幼偉則基於法規、人身安全不同意要求，並回應「一切以民眾安全為重要」。

杜素吟21日進行市議會保安部門業務報告，在質詢周幼偉時提到，根據市府預算書編列內容，2019年警方開立交通罰單歲入是4億7000萬元，質疑「1年罰款4億7是不是太多」，擔心員警有壓力會一直開單。

杜素吟說，希望警方能盡量用輔導的方式，因為鄉下大家不習慣戴安全帽，「尤其一顆頭吹得美美的，從理髮廳回來時戴安全帽，頭髮又塌下去了」，所以因為這個問題鄉下民眾都很困擾，民代也很困擾。

杜素吟表示，自己也有向民眾輔導，不是罰金的問題是安全的問題，所以要習慣戴安全帽，但現在還是有些人因為路程較近就不戴安全帽。「我們就盡量去輔導」杜素吟建議，不要太常開單收很多罰款。

杜素吟強調自己相當支持警方，因為警方就是站在治安、安全、人民、財產、生命等立場，「所以你們的裝備我們都非常支持」，但希望警方盡量能用輔導、勸導的方式，罰款不要開得那麼高，「這就是我們民意代表給百姓的寄望」。

周幼偉則表示，基於法規、人身安全不同意要求，並回應「一切以民眾安全為重要」。

杜素吟質詢片段

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