全國觀光業後援會成立 蔡英文：去年觀光客1100萬創新高

2019-10-23 16:36

〔記者陳鈺馥／台北報導〕蔡英文總統今日下午出席「全國觀光旅遊業後援會成立大會」，會場近千名觀光旅遊業者力挺小英連任。蔡總統致詞表示，去年來台觀光客1100萬人次創下歷史新高，希望能與大家繼續再拚4年，未來台灣觀光產業一定會有很好發展。

蔡總統表示，今天非常感謝有這麼多朋友站出來，要在這一場最關鍵的選舉打出好成績，更要感謝觀光旅遊業的好朋友，讓台灣觀光產業發展這幾年有很大進步，去年觀光客1100萬人次，更創下歷史新高。

蔡總統指出，她當總統也有去做推銷員行銷台灣的觀光，像CNN記者日前來訪問她，就帶他們去西門町體驗台灣，看到全世界年輕人都來西門町走動。

蔡總統提及，自己也把日本網紅請到官邸一起吃小吃，希望這些日本年輕人能介紹台灣美食。她也去過花蓮、台東，有把總統級行程介紹給年輕人，讓年輕人能夠去體驗花東的美麗。

這幾天更在凱道舉辦內山日活動，重點是推廣浪漫台三線的客家風情，她有推薦外賓一定要去客家庄的浪漫台三線，真的很好玩，希望觀光旅遊業能多推廣客庄旅遊。像是總統府還有開放來去總統府住一晚，讓網紅來總統府住宿套房，說不定有一天觀光業者也能抽一位來感受住在總統府。

蔡總統指出，對中客是否讓觀光產業受到衝擊，台灣觀光產業歡迎全世界旅客，也包含來自中國旅客，我們都歡迎。

旅客人數難免有些波動，這段時間有推出方案來補助觀光旅遊業，鼓勵春季及秋冬國內旅遊，這計畫用36億元可以創造的觀光效益有296億元，希望大家一起努力讓台灣人多認識台灣，幫助較小型觀光業者。

蔡總統提及，要持續吸引國際旅客來台灣，11月、12月會有仁川至花蓮19班次包機來台，鼓勵利用包機方式進入重要觀光景點，交通部長林佳龍更做了一件重要事情，旅宿業若有困難，政府也會提供融資協助。

「說了這麼多，表示政府確實很用心！」蔡總統指出，讓台灣觀光產業能夠有更大發展，這幾年看到全世界旅客來到台灣每一個角落，看到東南亞朋友、穆斯林國家、歐洲、日本很多不同國家的旅客，都出現在台灣街頭，但有一件事情是相同的，就是大家都一起感受台灣人的熱情和美好。

蔡總統提醒，大家要一起努力4年，距離明年1月投票還有80天，要拜託大家集結最大的力量，要在這一次選舉展現出來，把台灣人聲音傳出去，民主國家最重要就是透過選舉表達意志，請用投票告訴全世界台灣人的價值是什麼。

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