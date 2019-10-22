下鄉狂掃宮廟 小英：是親近基層人民的方式

2019-10-22 22:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕總統蔡英文繼上週三來彰化連拜埔鹽、社頭兩間宮廟後，今天再度來到彰化縣參拜田中、員林、大村三間宮廟，如此頻繁下鄉拜廟，引發「拚選舉」的質疑！對此，蔡英文說，拜廟是親近基層人民的方式，總統與基層互動，沒有必要跟選舉聯想在一起。

蔡英文表示，她下鄉經常會安排拜廟行程，這種方式方便跟地方居民互動，因為很多民眾也想看到總統，也喜歡直接聽聽總統對某個問題的說法。

她強調，拜廟原本就是總統的例行行程，沒有必要跟選舉聯想在一起。

今天蔡英文下鄕，首站來到田中鎮的信仰中心的乾德宮，鎮長洪麗娜以乾德宮主委身份迎接，洪麗娜說，這是乾德宮建廟以來首度有總統親自蒞臨，田中人感到無比的興奮和光榮。

蔡英文致詞時說，她在還沒有當總統前，就曾來到乾德宮，也感受到田中民眾的熱情，她說，中央政府對人民的照顧、包括長照政策、育兒津貼、減稅政策等，今年以來，台灣經濟穩定成長中，可望重新登上「亞洲四小龍中的第一名」。

接著蔡英文到員林市的員林禪寺，接著到大村鄉的慈雲寺，大村鄉長游盛也以地方大家長的身份接待，蔡英文特別致贈廟方一「孚佑萬方」的牌匾。

蔡英文下鄉拜廟，陪同的還有民進黨3名立委參選人陳素月、洪宗熠、陳秀寶，現場「凍蒜」聲不斷，引發「總統下鄉拚選舉」的質疑，而上週陪同蔡英文拜廟的縣長王惠美並未再出席，只有派副縣長洪榮章陪同乾德宮一站。

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