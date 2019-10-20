不滿韓落跑選總統 台南一中生嗆「能像小英好好做事嗎」？

2019-10-20 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜20日下午前往台南香格里拉遠東國際大飯店，與觀光業者舉行觀光產業政策座談，於會中發表觀光政策，並宣布未來將以觀光立國。但會前飯店外卻有一群台南一中學生嗆聲，高喊：「韓國瑜可不可像蔡英文一樣，跟蔡英文在總統府一樣好好做事嗎？」

據《ETtoday新聞雲》報導，20日下午2點左右，有一輛箱型車駛近遠東國際大飯店的門口，一群台南一中學生高喊：「韓國瑜可不可像蔡英文一樣，跟蔡英文在總統府一樣好好做事嗎」，學生們以為是韓國瑜座車想藉此嗆聲，但其實這輛車載的是國民黨主席吳敦義。

報導指出，南一中學生受訪表示，國民黨高市議員要求蔡英文與韓國瑜一樣請假選舉，但現在離投票還有80多天，「蔡英文還在總統府裡面好好做事，那他（韓）現在憑什麼可以就請假，還出來打選戰」。

這名學生質疑，韓國瑜為何「不像蔡英文一樣，成功登記參選以後才出來打選戰，打一場公平的選戰」，他也強調單純是表達自己的心聲，沒有代表任何團體。

韓國瑜16日起開始請假，投入總統大選，國民黨高雄市議會黨團呼籲總統蔡英文也比照辦理，保持行政中立。對此，蔡英文回應，一位新當選的直轄市長就任不到一年就請假3個月、參加另一個選舉，其實這是一件錯的事情，但現在還要叫一個現任總統請假，「更是荒謬」。

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