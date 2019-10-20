不滿韓落跑選總統 台南一中生嗆「能像小英好好做事嗎」？
列印

2019-10-20 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜20日下午前往台南香格里拉遠東國際大飯店，與觀光業者舉行觀光產業政策座談，於會中發表觀光政策，並宣布未來將以觀光立國。但會前飯店外卻有一群台南一中學生嗆聲，高喊：「韓國瑜可不可像蔡英文一樣，跟蔡英文在總統府一樣好好做事嗎？」

《ETtoday新聞雲》報導，20日下午2點左右，有一輛箱型車駛近遠東國際大飯店的門口，一群台南一中學生高喊：「韓國瑜可不可像蔡英文一樣，跟蔡英文在總統府一樣好好做事嗎」，學生們以為是韓國瑜座車想藉此嗆聲，但其實這輛車載的是國民黨主席吳敦義。

報導指出，南一中學生受訪表示，國民黨高市議員要求蔡英文與韓國瑜一樣請假選舉，但現在離投票還有80多天，「蔡英文還在總統府裡面好好做事，那他（韓）現在憑什麼可以就請假，還出來打選戰」。

這名學生質疑，韓國瑜為何「不像蔡英文一樣，成功登記參選以後才出來打選戰，打一場公平的選戰」，他也強調單純是表達自己的心聲，沒有代表任何團體。

韓國瑜16日起開始請假，投入總統大選，國民黨高雄市議會黨團呼籲總統蔡英文也比照辦理，保持行政中立。對此，蔡英文回應，一位新當選的直轄市長就任不到一年就請假3個月、參加另一個選舉，其實這是一件錯的事情，但現在還要叫一個現任總統請假，「更是荒謬」。

  • 國民黨總統參選人韓國瑜20日下午在台南香格里拉遠東國際大飯店與觀光業者舉行觀光產業政策座談。（記者蔡文居攝）

    國民黨總統參選人韓國瑜20日下午在台南香格里拉遠東國際大飯店與觀光業者舉行觀光產業政策座談。（記者蔡文居攝）

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