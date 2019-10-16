放韓假》藍議員要小英比照韓請假 總統府回應狠打臉

2019-10-16 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜宣布，從今（16）天起開始請假，投入總統大選，國民黨高雄市議會黨團呼籲總統蔡英文也比照辦理，保持行政中立。對此，總統府回應指出，蔡總統雖也要選舉，但沒有要荒廢國政，「很訝異國民黨把市長請假不管市政當成是美德」。

韓國瑜昨天宣布，從16日起開始請假，投入總統大選，高雄市議會國民黨團隨即召開記者會，支持韓國瑜依法請假參選總統，但國民黨議員陳麗娜竟呼籲蔡總統，「用一樣的標準，韓市長已經請假了，請小英總統也請假」，神邏輯讓人費解。

根據《聯合新聞網》報導，對此，總統府發言人丁允恭表示，蔡總統雖然也要競選連任，但沒有要荒廢國政，況且總統每天要處理的公務非常多，不會也不可能就隨便請長假，然後幾十天不上班跑選舉行程，「很訝異國民黨把市長請假不管市政當成是美德，還要總統比照辦理。」

丁允恭強調，國民黨其實很清楚，依法是沒有總統請假的制度，而蔡總統在選務行程上會做出區分，會嚴守行政分際，選舉支出會依相關規範來執行。

蔡英文競選連任發言人阮昭雄則說，希望國民黨議員不要忘了監督市長的本分，他也批評韓國瑜，竟然違背日前豪語自己可以平日市政、假日選舉的承諾。

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