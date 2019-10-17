國政不停擺！ 蔡英文：總統的責任是堅守崗位為國家服務

2019-10-17 15:12

〔記者楊淳卉／台北報導〕高雄市長韓國瑜請假3個月投入2020總統大選，昨天向爭取連任的總統蔡英文喊話「何不大方請假」。蔡總統今於臉書發文表示，「總統的責任，堅守崗位為國家服務！」文末還特別標註「國政不停擺」。

蔡總統表示，總統的責任，堅守崗位為國家服務。今早，她一連接見了3個來自國外的團體，為台灣的外交工作努力，包括丹麥國會副議長柯絲高（Pia Kjaersgaard）訪問團，加強我們與丹麥在產業發展上的夥伴關係，特別是綠能、環保、長照等產業的合作。

接見「國防大學國際高階將領班」第14期學員，和來自中南美洲友邦的高階將領及文官進行軍事戰略的合作交流；接見美國「共和黨國際事務協會」訪問團，以具體行動支持台灣的民主，強化台美的夥伴關係，共同因應區域的挑戰及威脅。

蔡總統說，今天下午，她還會在總統府主持「原住民歷史正義與轉型正義委員會」的會議。

蔡總統說，她相信只要每個政治人物都在自己的崗位上努力，把該做的事情做好，國家就會變得更好。

針對藍營要求蔡總統請假參選，總統府發言人丁允恭15日回應，總統雖然也要選舉，但沒有要荒廢國政，總統每天都有很多公務要處理，不會也不可能請長假。依法沒有總統請假的制度，這一點國民黨在執政時也很清楚，至於選務行程，會做出區分，嚴格遵守行政份際，並依照相關規範自費分擔支出。

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