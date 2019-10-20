發表觀光產業政策 韓國瑜：觀光局升格為觀光部

2019-10-20 16:10

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今天下午在台南香格里拉遠東國際大飯店與觀光業者舉行觀光產業政策座談，韓國瑜於會中發表觀光政策並宣布，未來將以觀光立國，提高觀光位階，成立觀光部。

韓國瑜表示，我們除了科技、文化立國外，未來將以觀光立國，提高觀光位階，迎八方之客，把觀光位階、資源，以及國家重大政策和關愛，整個在觀光產業上來大力推展，希望把觀光考量直接列為部會。

韓國瑜的國政顧問團長張善政也進一步說明，未來要把觀光局從交通部拉出來，變成觀光部。

韓國瑜表示，未來如有機會，我們不會有圍牆，只有道路，打造善友環境，我們也不會主動設置障礙，而是歡迎所有人來台灣觀光。

對於媒體提問中客有政治的風險性，要如何避免一事，韓國瑜表示，他不會把雞蛋全放在同一個籃子，我們是迎八方之客，歡迎世界所有的遊客來台灣，除了華語的中客外，也會拓展世界各地的觀光客來台灣。

韓國瑜也表示，未來各駐外使館將不再只是負責古典傳統的外交，未來也要加強推展觀光、台灣產品及把台灣的真善美推廣出去，並會以此來打考績。

座談會後，韓國瑜並逐一為各觀光產業團體的後援會進行授旗，現場並高喊「韓國瑜當選！」

今天的座談會，除韓國瑜、張善政外，還包括國民黨主席吳敦義、國民黨台南立委參選人洪秀柱、蔡淑惠、林燕祝等人。

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