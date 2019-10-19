李登輝現身氣色佳 籲各界支持蔡英文連任

2019-10-19 19:53

〔記者黃欣柏／台北報導〕近來已極少在公開場合露面的前總統李登輝，今晚親自出席2019年李登輝基金會募款餐會，高齡96歲的他坐輪椅進入會場，氣色不差，但並未親自發表談話，而是由女兒李安妮代為宣讀「民主台灣─是我們的驕傲」致詞稿，稿內除了提及美中貿易戰等國際局勢，也用極大篇幅批評中共政權，最後他也懇請各界支持蔡英文總統連任，讓蔡總統持續強化台灣主權獨立國家地位。

李登輝在致詞稿中指出，這2、3年來大家都非常關心美中貿易、科技制裁會如何演變，也擔憂台灣身處兩強其中，要怎樣應對自處？此外，去年在野黨在縣市長選舉中獲得空前大勝利，也促使北京當局作出錯誤判斷，以為台灣民心已向中共政權傾斜，所以片面逕自提出「一國兩制台灣方案」，試圖逼政府回應。

李登輝認為，這幾年來所有民主國家都遭遇很大的困境，在網路發達的時代，老百姓可以快速地獲知國內外任何地方的大小事，民主政府的節奏速度跟不上，難免會給人感覺沒效率、政策沒品質，若再加上執政者對政策內容、方向拿捏不定，猶豫不決，自然就會引起社會不滿，而威權國家政府的效率與強硬手段反會受到一般老百姓稱羨。

李登輝指出，正因為這些原因，這些年來許多國家出現民粹型領導者，遺憾的是在周遭東亞地區，這類民粹型領導人都是為了自己的派系、家族利益，在國內作政治鬥爭消滅反對者，在國際上更是麻煩製造者，自是引起其他國家的反感與戒心。

李登輝批評，中國共產政權就是如此，先是推動「一帶一路」，用建設別人國家的港口、機場、高速公路、高速鐵路為掩護，消化中國自己生產過多的東西，這些基礎建設又伴隨著長期貸款、賄賂，干涉他國內政的非法負面效果，因此已經引起東南亞、中亞、南亞地區國家一般人民的反彈。

李登輝提醒，國力崛起的中國共產黨更不會放過台灣，不但用錢來斬斷中華民國的外交，孤立台灣對外關係，禁止世界各國跟台灣互動交往的情形亦趨明顯，面對這現況，大家應團結一致對外，但一些政黨人士卻常常幫北京講話，教訓自己的民主政府，甚至天天在電視上稱讚共產威權，將台灣政府批評的一無是處，這就是台灣最迫切的危機。

李登輝強調，民主選舉制度的目的是讓台灣老百姓做自己的主人，利用民主自由法治觀念來推翻民主，是絕對不能允許的事情。若是台灣任何領導人、政府，放任統獨對立，也是不負責任的行為，應該被唾棄。

李登輝認為，台灣現在確實處在最黑暗的時機，但也是最光明、最有機會突圍以邁向正常化國家的時代，在這國家邁向正常化的關鍵時刻，他要懇請大家唯一支持蔡英文總統，讓蔡總統成功連任，改變政治亂象，並於第二任期間邀集朝野對話、凝聚全民共識，啟動憲政改革工程，強化台灣主權獨立的國家地位，以幫助台灣「脫古改新」，創造華人世界民主政治的新典範。

在李安妮代為宣讀致詞後，李登輝也在旁人協助下，繞場與會場內來賓致意。李登輝基金會秘書長王燕軍指出，李前總統身體仍然很健康，對於很多事情也有自己的看法，但畢竟年事已高，因此今天無法親自發表談話，僅能由他與李安妮代為發言。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法