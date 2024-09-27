新聞分析》岸田臨去秋波 對中放大絕

日媒報導，日本海上自衛隊護衛艦「漣」（DD-113）廿五日上午與澳洲海軍「雪梨號」驅逐艦、紐西蘭海軍「奧特亞羅瓦號」補給艦通過台灣海峽，這也是自衛隊成立以來的首次航越台海行動。（圖取自日本防衛省海上自衛隊官網、HMASSydney、NZDefenceForce臉書）

2024/09/27 05:30

駐日特派員林翠儀／特稿

日本自民黨將在廿七日選出新總裁，現任首相岸田文雄執政三年來，對中態度一直被批評過於軟弱，不料岸田廿五日指示海上自衛隊護衛艦「漣」通過台灣海峽，臨去秋波突然對中國「放大絕」，頗耐人尋味。但不管為何，未來的日中關係恐只會比現在更艱難，在「台海有事」的危機下，日本新首相將需要有更多的膽識和決斷力。

為凸顯公海上的航行自由，美國軍艦頻繁取道台灣海峽，近年在實現「自由且開放印太」構想下，包括加拿大、澳洲、紐西蘭等盟國也陸續跟進，就連遠在歐洲的英法德荷軍艦也相繼在今年航越台灣海峽，唯獨日本未見蹤跡。

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中國試圖將台海「內海化」，反對將台灣海峽稱為國際水域，日本歷代政府為避免刺激中國，未曾派遣海自艦船通過台灣海峽，就連較無政治敏感性的海上保安廳巡邏船，頂多是在颱風來時短暫於台海避風，未曾越雷池一步。

所以海自護衛艦廿五日偕澳紐軍艦航越台海，可說是重大突破，日媒稱此為岸田在經過政府內部討論後所下達的指令，主要是針對中國近來在日本周邊提高軍事威嚇進行反制。

岸田即將在十月新首相指名後卸任，三年主政雖在外交安保的大方略上有長足的進展，但在對中政策上，卻流於謹小慎微，尤其在近期發生的各種威脅日本主權的個案，岸田政府的應對，除了表達遺憾，還是遺憾，最後被日本民眾譏為「遺憾砲」。

二○二二年八月，中國為報復裴洛西訪台而舉行圍台實彈軍演，其中有五枚彈道飛彈掉落在日本經濟專屬區（EEZ），結果外務省僅「打電話」向中國駐日大使抗議，沒有任何反制作為。

去年中國在日本EEZ內設浮標，日本也僅是透過外交途徑向中國抗議，要求立即撤除。結果中國不但沒撤，之後還派了海測船在日本周邊海域作業，如入無人之境。

今年七月，中國一架偵察機侵犯九州附近的日本領空，這是共機首次入侵日本領空，日本外務省也僅由事務次官召見中國駐日代理大使抗議，沒有其他作為。

今年六月及九月在中國的日僑學童接連遭到中國民眾襲擊，中國至今未能清楚交代案情，這次日本外相趁著在紐約聯大期間找中國外長會談，卻被中方四兩撥千斤。在兩外長會談的同時，中國四川的一名地方官員竟在微博貼文嗆聲，「我們的紀律就是殺日本人」。而外務省的旅遊警示，中國依舊猶如淨土。

岸田經常強調會對中國「毅然決然、言所當言」，卻沒有對中國的各種挑釁立即採取有效的反制措施，完全被看扁。所以在卸任前夕，突然派護衛艦通過台海，顯得唐突。

但從另一個角度來看，岸田的臨去秋波，著實也踏出一大步。重點在於廿七日將誕生的日本新領袖將如何接招，二○二七年中國武併台灣的可能性並未消失，日中的關係可能因台灣問題變得更為緊張，未來三年的新首相，即可能就是一位「有事首相」，沒有相當的膽識和決斷力，不只對日本，也會為台灣帶來災難。

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