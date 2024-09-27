無論誰入主白宮 美官員：對台承諾依然堅如磐石

美國國防部主管印太安全事務首席副助理部長羅亞爾（Jed Royal）。（取自美國國防部官網）

2024/09/27 05:30

美台國防工業會議上重申 致力協助台灣維持自衛能力

〔國際新聞中心／綜合報導〕在美國賓州費城舉行的美台國防工業會議於廿四日閉幕後，會議主辦單位「美台商業協會」整理美國國防部及國務院官員在這場三天閉門會議中發表的講話，提供媒體書面講稿。美國國務院政治軍事事務局安全援助辦公室主任赫姆斯邁爾（Greg Hermsmeyer）與美國國防部主管印太安全事務的首席副助理部長羅亞爾（Jed Royal）在會議上異口同聲強調，無論明年誰入主白宮，美國對台安全承諾依然是「堅如磐石」。

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促美國防產業 及時交付軍備

根據「美國之音」報導，赫姆斯邁爾在閉幕講話中表明，會場中無疑有些人會針對美國選舉結果對台灣安全援助代表的意義有所擔心，「讓我向你們保證，無論明年誰當選總統，美國對台灣的承諾依然堅如磐石」。

赫姆斯邁爾說，人們從俄烏戰爭得到許多寶貴的經驗，在印太地區，「遏制與外交是齊頭並進的。一個可信的防禦力量仍然是最好的方式來勸阻中華人民共和國採取軍事行動。為此，我們致力於協助台灣維持一個足夠的自衛能力，這與我們長期政策一致」。不過，美國與台灣都需要做更多來建立並加強遏制能力，包括投資防衛開支等。他也呼籲美國軍工業廠商和政府努力合作，希望與業者就及時交付軍備遭遇的阻礙或不必要的行政程序延宕進行溝通，同時應對中國制裁頻率增加的風險。

讚賴政府 加速推動國防改革

羅亞爾也重申美國對台灣的承諾「堅如磐石」，並提到中國解放軍透過「2024聯合利劍」演習發出「懲戒」台灣民主選舉的信號，「再次暴露了中華人民共和國對所謂『和平統一』的承諾是多麼的空洞」。羅亞爾說，儘管中國使用脅迫與恫嚇試圖改變現狀，美國對賴清德政府能夠在短時間內採取有意義的步驟來推動國防改革，並將全社會韌性列為優先要務感到鼓舞。美國有信心雙方未來將持續深化彼此軍工業者的協作。

深化兩國軍工協作 美有信心

羅亞爾強調，為協助台灣建立全社會防衛能力，美國國防部採取重要步驟運用所有可用的工具來加速提供台灣重要能力，包括「總統撥款權」（PDA）及「對外軍事融資」（FMF）等等；此外，台灣也是美國國防部最大的「建設夥伴能力」基金最大的收受者，他有信心這些重要投資對台灣的備戰能力將發揮重大的作用。

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