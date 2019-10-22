台灣從沒放棄司法管轄權 總統︰國人應思考香港為何放棄

2019-10-22 13:43

〔記者顏宏駿／彰化報導〕在台灣犯下殺人案的香港公民陳同佳有意來台投案，引發港台雙方司法角力，對於馬英九批評政府高喊主權，卻放棄司法管轄權，重視選舉算計，更勝於人權保障與正義伸張；蔡英文今天表示，台灣從來沒有放棄司法管轄權，國人應思考的是「為什麼香港放棄司法管轄權」。

蔡英文說，這件案子凸顯三大問題，一是司法管轄權行使的問題，其次是司法正義實現的問題，第三是雙方政府是否為一個負責政府的問題。

蔡英文強調，台灣政府對此案從來沒有放棄司法管轄權，「我們也都做了準備」，但國人應該思考的是「為什麼香港政府放棄自己的司法管轄權」，對於此案，港府是最相關的，他放棄了對自己公民的管轄權，雖然此案發生地在台灣，但加害人或被害人都是香港公民，相關的事證也在香港，而港府卻拒絕行使管轄權，讓受害的公民無法得到正義的伸張，對於司法的追訴也擺出不管的態度，她覺得，港府這樣做，長期而言對自己相當不好的。

蔡英文說，香港的人民世界去旅遊，如果他們的公民在國外發生事情，港府都是這樣的作法和態度，這其實是一個不太負責任的政府，其相對國家也會很頭痛。

蔡英文表示，就台灣政府而言，由於案件發生地在台灣，「我們也願意管轄」，但也有賴香港政府提供必要之協助，畢竟在案子偵辦或在司法審理的過程中，沒辦法取得完整的資料，這部就需要香港政府這邊來幫助。

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