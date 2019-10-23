陳同佳案》擅長等待時機出招 他讚小英「談判專家性格」

2019-10-23 15:09

〔即時新聞／綜合報導〕香港箱屍案兇嫌陳同佳稱願赴台投案，陸委會昨（22）日晚間主動出擊，透過台港既有正式管道致函表示，希望港方協助台方赴港押解犯人回台受審，對此，台灣中社副秘書長范綱浩大讚總統蔡英文的「談判專家性格」，等待時機，然後出招。

范綱浩在臉書舉例，上一次國民黨狂打她「學歷造假」的時候，她忍了一個月，才在去Dcard申請帳號時，拿出畢業證書，後來再過一個多月，先提告造謠者，再公布所有學歷的證明文件，再送公開論文並一份到LSE跟國家圖書館。

范綱浩分析「陳同佳事件」，如果第一時間，因為中國出手、韓國瑜接招、國民黨附和、藍軍側翼猛攻，蔡英文就亂了、沒有找到最佳的時機出手，或是不小心說錯話、下錯決定，台灣就會中了「司法一中陷阱」，而被吃死死。

范綱浩進一步指出，不過，現在等到時間到了，人已經要放出來，我們再去要人，按照台灣的法律，怎麼可能讓你趴趴走，逛免稅店？要是一入境，就是逮補，不然就是派人去押，合情合理。

范綱浩說，國民黨自以為「撿到槍」，進行選舉操作，跟北京一搭一唱，現在香港政府的回應，也證明這件事從一開始就是一齣「政治凌駕於法律」的宮廷劇。

讓范綱浩大讚，證明蔡英文真的很能忍，忍了兩天才出手，雖然有些人覺得她不太好親近，但是她「談判專家」的性格，不在有情緒時做判斷、不在資訊不足的情況下做決定；至少面對中國，很有用。

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