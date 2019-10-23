震撼瞬間》陸戰隊拖式飛彈精準射擊 爆焰驚人噴流

2019-10-23 09:48

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍陸戰隊陸戰九九旅反裝甲連日前在南部基地進行拖式飛彈實彈射擊操演，並由女性官兵擔任射擊手，當拖式2A型飛彈射擊飛出的剎那，飛彈尾焰呈噴流狀往後噴出，爆焰長達10公尺，氣勢極為驚人。

海軍司令部日前在南部基地實施代號為天馬操演的拖式飛彈實彈射擊操演，昨天還在臉書專頁上發佈這系列拖式飛彈射擊的畫面，陸戰九九旅反裝甲連此次是由女性官兵擔任射擊手，實施拖式2A型飛彈實彈射擊，並且精準命中海上目標靶位。

軍方官員指出，陸戰隊目前配有拖式2A及2B型飛彈，而為強化反制戰力考量，也已向美方採購拖式2B RF無線導引型反裝甲飛彈，總金額達到38億1941萬元，數量為460枚，預計在2024年6月底前全數交貨。

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