港府稱應取消陳同佳入境管制 內政部駁斥：僅禁止網簽

2019-10-23 07:45

〔記者黃欣柏／台北報導〕港府今日凌晨發出聲明，指台灣若願意處理陳同佳案，應立即取消對陳入境管制，才不會令通緝令自相矛盾。對此，內政部政務次長陳宗彥表示，港府的說法不符事實，由於政府必須掌握陳同佳的行蹤，因此對陳同佳與其預定陪同人員註記禁止網簽，必須臨櫃申請，並非限制其入境。

陳宗彥強調，如果陳同佳真心要來台接受法律制裁，仍有方式可以申請入境，然而「陳嫌出獄後將投案」一事，至今仍屬港府片面宣稱，從未告知陳嫌將如何來台。相關情形政府都在持續了解中並準備就緒，一切依照法定程序辦理。

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