蔡英文：2020選舉 是對台灣人集體意志的重要考驗

2019-10-22 20:41

〔記者蔡淑媛／台中報導〕總統蔡英文今天參加中區扶輪社領導幹部菁英會表示，兩岸關系一直遭受挑戰，但我們態度一直很清楚，「不挑釁、守住國家基本立場、守住台灣民主與自由」，台灣集體意識才是保護台灣這個國家最重要的事，她強調，這次選舉很重要是「對台灣人集體意志的重要考驗」，要表達台灣的選擇與價值。

蔡英文今天與中區近30個扶輪社分社、300多名幹部會面，國策顧問、前總監劉昭惠喊出每人拉1000票，蔡英文雖說「挑戰大」，但滿臉笑容，感謝給予支持。她也說，執政前幾年改革、轉型是打地基「一定會得罪很多人」現在呈現成績是用心在做事的政府，執政方向「不是暴起暴落，是穩定往前、往上走！」

蔡英文細執政成績，上半年經濟成長四小龍第一，預估全年也是第一，股市殖利率全亞洲最好、上萬點這麼久，大家看好台灣的未來，台商回來，外商也加碼投資「投資台灣也變成風潮」將延續到明後年，另外國艦、國機國造，及旅遊補助等政策也創造內需市場，成長強勁。

另外，長照2.0更讓國人有感，而托育政策也從執政初期補助200億，至目前增加至600億。

蔡英文最後也拜託3件事，第一、幫忙宣傳執政成績；第二、不轉傳並澄清假消息；三、團結最大力量，把台灣人最大的意志展現出來，更拜託國人讓民進黨有繼續執政的機會，讓台灣更好！她說，總統不可能一個人執政，需要國會支持，請大家多支持民進黨提名立委。

蔡英文今天下午出席中區扶輪領導幹部菁英會，劉昭惠由小孫子送上Q版小英造型氣球，前台中市副市長、國際扶輪3461地區前總監張光瑤也請來百歲母親獻花支持，立委黃國書、張廖萬堅及民進黨與台灣基進共同推薦的立委參選人陳柏惟也到場鞠躬致意，與扶輪社幹部齊聚力挺蔡總統。

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