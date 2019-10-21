沒得淨灘 韓陪女童玩沙卻遭拒 他酸「瘟神快回市府上班」

2019-10-21 18:58

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜「放韓假」後，昨（20日）和韓粉們相約到台南黃金海岸淨灘，但海灘上的垃圾早就被清空，韓淨不到海灘，只好陪小朋友玩沙，未料熱臉貼冷屁股，遭小朋友果斷拒絕，讓場面相當尷尬。對此，時代力量主席徐永明酸說，「瘟神韓國瑜快銷假回歸市政，別全盤皆輸淪明年最大笑話」。

韓國瑜原訂昨天下午要在台南黃金海岸淨灘提升形象，沒想到卻被志工、學生們搶先一步，把垃圾全都撿光，無奈之餘只好陪孩童玩沙，沒想到小男童不願意把手中的玩具「借」給韓國瑜，對於韓往前遞上挖好的沙反應更是冷淡；一旁的小女童更用稚嫩童音向韓國瑜大喊「不要」，似乎不想被韓打擾玩樂的時光。

對此，徐永明在臉書表示，韓國瑜台南淨灘計畫被搶先，其陣營卻像惱羞成怒般指出，有人怕被韓國瑜修理，所以才搶先清乾淨。結果事後證明，根本是韓陣營有被害妄想症、過度政治解讀，「搶先淨灘」是一個月前水利署、志工早就排定的活動，無關卡韓。「韓國瑜長期民調不振，若只想靠陰謀論打選戰，遲早自食惡果」。

徐永明認為，韓國瑜請長假不只辜負高雄市民，在全台灣從事競選活動亂竄，已進一步造成民眾困擾，大至讓志工蒙受不白之冤，小至打擾小朋友假日玩沙樂趣，韓國瑜就是一個瘟神。「奉勸韓國瑜還是早點銷假回市府上班，至少把市政做好，否則選舉、市政皆輸，韓國瑜將成為明年最大的笑話」。

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