訪台會蔡總統 瓜地馬拉總統當選人：會站在台灣這一邊！

蔡英文總統今接見瓜地馬拉總統當選人賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei）所率訪問團。（圖擷取自蔡英文臉書直播）

2019-10-21 12:27

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日在總統府內接見瓜地馬拉總統當選人賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei）所率訪問團，並透過直播播送兩人見面過程。賈麥岱除誠摯歡迎蔡總統能在明年1月14日參加他的總統就職典禮，也強調在就任前訪台就是為要發出明確訊息，瓜地馬拉會站在台灣這一邊，成為最堅定的友邦。

蔡總統首先表示，賈麥岱今年8月在大選勝出不到2個月，率領候任閣員來台，充分展現對兩國邦誼的重視，她除恭賀賈麥岱高票當選，也歡迎率團來台與我政府進行交流，中華民國台灣與瓜地馬拉在教育及醫療等領域交流密切，相信未來在其領導下兩國可以深化合作關係。

蔡英文並說，兩國建交超過80年，也是許多人努力並深化情誼，包括賈麥岱的父親也是台灣重要友人，他在奧委會主席任內曾協助捍衛台灣奧委會的會籍，也曾經訪台接受政府表揚與贈勳，因此這讓其更感受到跨越世代的友誼，她除希望瓜地馬拉繼續支持台灣國際參與，也盼兩國關係邁向里程碑並歷久彌新。

賈麥岱隨後表示，台灣一直是他們學習的榜樣，在蔡總統領導下也看到台灣在創新不斷進步，他希望雙邊關係持續深化，不僅是奠定友誼與合作，也希望一起壯大兩國的發展，他是台灣最堅實的友人，也誠摯歡迎1月14號來參加就職典禮，而這次訪台就是發出明確訊息，他會站在台灣這一邊，瓜地馬拉也會成為台灣最堅定的友邦。

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