愛達荷州長出訪第一站選台灣 蔡總統：盼創更多新發展

2019-10-21 11:30

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日接見「美國愛達荷州州長李睿德（Brad Little）訪問團」，說明愛達荷州與台灣有深厚的友誼，雙方在經貿、農業等方面的交流緊密，未來將持續深化各項合作關係，共同創造更多的新發展。

總統致詞時首先感謝李睿德州長上任後，選擇台灣作為出訪的第一站，率領經貿訪問團來到台灣，持續深化台灣和愛達荷州的經貿關係。

總統指出，愛達荷州與台灣有深厚的友誼，今年也是雙方締結姊妹州35週年。李睿德州長不僅率團訪問台灣，更在今年紀念《台灣關係法》立法40週年期間，將4月7日訂為「台灣日」，州長對台灣的友好與支持，我們都銘記在心。

總統表示，台灣與愛州經貿關係也十分密切，台灣是愛州第四大進口國、第二大出口國。世界知名半導體公司美光（Micron），是在台投資最大的外商，總部就設在愛州。雙方在官方以及商業的交流都很緊密。

在農業方面，總統提到，上（9）月，台灣籌組的農產品貿易「小麥分團」訪問愛州時，受到李睿德州長的熱烈接待，雙方並簽署採購意向書，成果豐碩。相信未來我們將持續深化農業上的交流合作。

總統也指出，李睿德州長的首要政策是為下一代打造安家立業的環境，而我們這3年來推動的「5加2產業創新計畫」，也是希望透過產業轉型，為台灣下一個世代注入經濟成長的新動能。

總統強調，在我們相輔相成的創新政策下，加上雙方在綠能、半導體、航太及創新產業所簽署的合作備忘錄，相信台灣和愛達荷州一定可以共同創造更多的新發展。

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