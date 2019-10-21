國際人權聯盟年會在台灣 蔡英文談同婚獲滿堂掌聲

2019-10-21 11:03

〔記者蘇永耀／台北報導〕歷史最悠久的「國際人權聯盟」，第40屆年會首次移師台北並於今天開幕。蔡英文總統出席致詞時除說明人權成績，她也說，今年台灣成為亞洲第一個同志婚姻合法的國家，「我要特別說，這個進程並不容易，但還是達到這個目標。」這段話並獲得滿堂掌聲。

蔡總統今天出席在台北圓山飯店舉辦的國際人權聯盟第40屆年會開幕；這是國際人權聯盟（FIDH）成立近百年來，第一次在亞洲舉辦大會。

10月21日至25日三年一度的國際人權聯盟（FIDH）大會在台北登場，超過四百位人權捍衛者和其他參與者共聚一堂。此年會第一次在亞洲舉行，台灣作為區域民主燈塔，被選為第四十屆大會的東道國，由FIDH與台灣人權促進會合辦。

蔡總統致詞強調，台灣被選為這次FIDH年會的場地，意義重大，她歡迎所有遠道而來的貴賓，並感謝台權會的努力，讓FIDH第一次在台灣舉辦大會。

蔡總統說，台灣政府努力提升人權保護，包括，移除職場對女性的歧視與限制；啟動司法改革，希望打造一個大家都能仰賴的法律體系；提升社會安全網，保護弱勢族群。

她並說，今年台灣成為亞洲第一個同志婚姻合法的國家，這個進程不容易，但還是達到目標。

蔡總統也提到，台灣雖然不是聯合國成員，但也把主要人權公約納入國內法，另外，建立獨特的自願審查機制，讓全球的專家學者來台灣與政府互動。

蔡總統表示，雖然台灣在人權保護有許多進展，但這只是起步，政府無法事事都自己做，台灣NGO（非政府組織）扮演很重要角色，協助政府與大眾溝通；人權是一步一腳印的工作，許多議題待解決，她希望台灣成為更加公平、有正義的地方，她希望就教各位貴賓，分享經驗，也感謝各位的奮鬥，讓全世界人權狀況變得更好。

從冤獄中平反的徐自強今也出席，他表示，曾因為對台灣司法不瞭解，走進警察局、法院想要說明自己是冤枉的，結果一走進去出來就是16年後，當時在死牢裡那麼久，每天都在不到兩坪大的空間內生活，兩公斤的腳鐐天天讓他痛醒，也影響身體健康，16年來生活在幾步之內，每天都在恐懼中，每晚也都要換上新衣服，一邊希望趕快執行死刑，一邊又希望可以看到明天的太陽，可以再見家人一面。

徐自強說，死刑平反成功而重生的他，沒有什麼夢想，只希望不要再有下一個徐自強。

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