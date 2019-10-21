蘇揆宣布山林大解禁 登山者：終於盼到這一天

2019-10-21 10:20

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5大主軸提升登山環境 蘇貞昌宣布開放山林

〔記者邱燕玲／台北報導〕對於行政院宣布開放山林政策，多位登山名人及山友開心表示「終於盼到這一天」，並希望未來不要封山、封溪、也不要總量管制；同時也對山友喊話要自律自重，珍惜這難得的機會。

登山名人崔祖錫表示，台灣山林有豐富的資源，中海拔有很多史跡，從低到高有很多元環境，值得推廣讓世人看見，蒐救資源反而管制較多，好像這樣山難會較少，但讓人民難進入山林，有諸多管制，要預防山難應要有更有機會進入山林；感動今年有大轉變，院長、政府快速發現問題所在，決定開放山林，雖現仍有很多問題，例如國家公園溯溪仍不准許，要逐步研議開放，但開放山林的方向非常好，希能持開放態度，不管碰到多少問題，他支持行政院的決定。

登山名人李美涼指出，她登山20幾年，現是嚮導，走過很多國內外山區，台灣有一流山林環境，除多元化，最大特色是一天可上山下山，早上去攀岩、下午去爬山，外國人來了都走不了，但山區設施很簡陋，山林管制非常不便，動不動就封山，今年政府全面開放她很驚訝，政務委員張景森傾聽山友意見時她本不看好，但公布時大家驚訝說「怎可能！」因很不容易，終於盼到這一天，國家願全面開放山林。要自律自重珍惜這難得的機會，但可能會遇阻礙希望堅持下去。

中華民國山岳協會理事長黃楩楠感謝蘇揆開放山林的決策，並多次在現場率大家喊「衝！衝！衝！」希未來無封山、封溪、無總量管制，鼓勵國民到山林動一動。民間社團推銷台灣，好山好水在世界上發光發熱。

中華民國健行登山會理事長黃一元表示，希望子孫五十年後和我現在看到的一樣，保留美好的環境給下一代。

登山補給站站長蔡及文表示，台灣山很美麗，國外大山大景比不上的，希有更多人來認識，進一步愛護島嶼，開放山林對國土規劃也有好處，可帶來觀光收入，轉換成經濟發展，不一定要開山砍樹；登山者要負起責任，保護環境，不要讓自己不準備讓消防人員來救你，第一道防線是登山者本身，減少山難發生。使用者付費問題，約束山友行為，實際執行結果是地方政府懲罰求救的山友，未來希望能調整。

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