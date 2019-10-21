5大主軸提升登山環境 蘇貞昌宣布開放山林

2019-10-21 09:44

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蘇揆宣布山林大解禁 登山者：終於盼到這一天

〔記者邱燕玲／台北報導〕行政院長蘇貞昌上午在行政院召開「向山致敬，啟動山林政策新思維」記者會，宣布開放山林，除國安及生態保育區外，以全面開放為原則，並以「開放」、「透明」、「服務」、「教育」和「責任」五大政策主軸，全面提升我國登山運動環境。

行政院表示，開放山林為「開放山林，簡化管理」，政府不應以危險為理由，限制人民走進山林，林務局轄管所有林道全面開放，管車不管人；國家生態保護區全面取消登山能力或經驗證明審查，改以申請人線上自行檢核方式辦理；進入各類核心生態保護區和山屋住宿，申請截止期限縮短為5天前。

透明為「資訊透明，簡化管理」，預訂今年11月啟用一站式申請平台，整合現行國家公園入山入園線上申請系統、林務局山屋申請系統及警政署入山管制區申請系統，並可隨時查閱申請情形，達到作業簡化的目標。

服務為「設施服務，便民取向」，將改善山屋、步道，全面劃設營地等。內政部預計於年底前完成23座山屋設備提升，並規劃5年內新（改）建12座、整建23建山屋；步道改善於109年底前完成78條步道維護；提供59處高山露營地，每日最多1514人使用；玉山北峰行動通訊基地台今年啟用，逐年提升山區行動通訊品質。

教育為「登山教育，落實普及」，鼓勵大眾親近山林。責任為「責任承擔，觀念傳播」，法務部提出「國家賠償法修正草案」，落實登山自主管理，金管會及產險公會正研議符合登山者需求的保險商品。

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