山林政策之後 蘇貞昌將宣布「向海致敬」政策

2019-10-15 18:07

〔記者謝君臨／台北報導〕行政院推動山林大解禁，將整建35座山屋，全面開放林務局管轄的全台81處林道供登山客使用。行政院長蘇貞昌今天表示，他馬上就要宣布「向山致敬」的政策，接著他要宣布「向海致敬」的政策，從海洋、陸域都要有相關的整套措施，讓台灣真正是美麗之島，「這樣才叫做有政府，才叫會做事」。

民進黨立委洪宗熠今天在立法院質詢時，提及海洋廢棄物議題，強調這不只是彰化縣的問題，也是全台灣的問題，需透過跨部會有效處理。

行政院政務委員吳澤成表示，蘇貞昌有交代他組成專案小組，對於全台灣的海岸清潔維護工作進行全面清查，要求每一寸土地都要有人管、每一寸清潔都要有人負責，目前都在進行當中。

蘇貞昌指出，隨著海流、海風、颱風及台灣氣候等，海域垃圾會隨時間、地域而有不同，他已責成吳澤成協調海委會、環保署、交通部等相關部會，針對全年各地會發生的情況，比如颱風過後的倒伏木，隨大雨沖刷下來塞滿漁港，導致船出不去，或隨季節從中國跨海漂來的垃圾等，都要訂出整套辦法。

蘇貞昌說，他看到地方經常舉辦淨灘活動，可見大家很重視這個議題，但卻沒有主管機關長期、有計劃地負責，才弄得每隔一陣子就有熱心人士或地方政府在辦淨灘活動，這表示「灘沒有淨」。

蘇貞昌表示，他馬上就要宣布「向山致敬」的政策，接著也會宣布「向海致敬」的政策，不只有海面，還包括海灘，希望有機會結合政府與國人同胞，讓台灣真正是美麗之島，要從海洋到陸域，政府各有單位負責，都要有整套措施，這樣才是「有政府、會做事」。

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