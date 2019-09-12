蘇貞昌拍板廢止印花稅 闖關立法院朝野開新戰場

2019-09-12 11:38

〔記者李欣芳／台北報導〕為改革稅制，避免重覆課稅，行政院長蘇貞昌今天主持院會，拍板財政部提報廢止「印花稅法」，送請立法院審議，行政院並將列為立法院本會期最優先法案，最快可望明年取消印花稅，不過，由於國民黨及藍營十五縣市長表態反對，廢止「印花稅法」的廢止案預料將成開議後立院朝野角力新戰場。

蘇貞昌上午表示，印花稅的查核程序繁瑣，不僅民眾困擾、行政部門稽徵成本也高，且有重複課稅之嫌，一直是民怨、官怨之所在。今年5月21日工商協進會到行政院座談，理事長林伯豐特別提出取消印花稅的訴求，希望廢除不合時宜稅制，讓交易程序更簡單、交易成本更低，讓台灣的經濟發展更有效率。他當場裁示請財政部「朝取消的方向研議」，這不是因為說話的人是大老闆，而是印花稅的廢除，不只對企業經營、經濟活動有幫助，對於國人也多有受惠。

蘇揆舉例說，過去許多民眾的切身生活中，一定就有被印花稅重複課徵的例子，只是大多數的人不知道而已。比如：統一發票中一萬元以上，要兌領獎金時，除了要被扣繳所得稅2,000元，還要再扣取40元的印花稅。

蘇貞昌指出，103至107年度平均每年印花稅稅收112億元），僅占全國稅收實徵淨額的0.5%，在歲入的重要性也已不若過往。印花稅如要取消，也要一併補足地方財源」。與時俱進，進行輕稅簡政的改革，既要促進經濟發展，也讓全民受惠，同時也不會讓地方財源受損。

他表示，中央也會以此原則，印花稅如果立法院通過廢止後，將由中央專案全額補足地方所減少的稅收，未來也會納入財政收支劃分法通盤處理。因此，各縣市不會有實質稅損，更沒有所謂「中央請客、地方買單」的問題。

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