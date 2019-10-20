尷尬！韓國瑜幫挖沙 小女童搶回玩具、果斷拒絕：不要！

2019-10-20 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕單純天真的小朋友最直率也最可愛，是不爭的事實。國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜在「放韓假」後，今日和韓粉們相約到台南黃金海岸淨灘。尷尬的是，海灘早就被淨空了，而更尷尬的是，韓國瑜淨不到海灘，乾脆陪小朋友玩沙，沒想到熱臉貼冷屁股，遭小朋友果斷拒絕。

根據臉書粉專「土包子志工團」的直播影片，2個小朋友的媽媽看到韓國瑜前來，問小朋友們怎麼沒有說「韓國瑜！凍蒜」，一旁的藍委更催促「叫一下」，然而小女童一語不發，只是靦腆笑著，相當可愛。媽媽解釋，小朋友平常都會喊「凍蒜」，韓國瑜聞後也給自己找台階下，解釋小朋友是因為怕生、「看到人多會緊張」，媽媽也跟著附和「太多人了」。

接著，韓國瑜直接要拿小男童手中的玩具，不料小男童抓得很緊，韓國瑜眼見「借」不走，只好尷尬笑笑。媽媽見狀馬上變出綠色的耙子提供給韓國瑜，然而一旁蹲著的小女童睜著圓圓大眼，一直盯著韓國瑜手上的綠色耙子，疑似是察覺自己的玩具未經同意就被「借用」 。

韓國瑜挖好沙後，笑容可掬地向一旁站著的小男童示意自己挖好的沙，韓國瑜一旁的藍委更向小男童說，「挖給你，挖土挖給你」，接著，韓國瑜進一步地往前遞上挖好的沙，小男童面無表情、反應相當冷淡，甚至還往後縮了一下，想側身閃避，不料右手卻被韓國瑜抓住。

沒想到此時在一旁看著的小女童突然伸手，稚嫩的童音直接大喊「不要」，似乎是急欲要回自己的玩沙工具，還一直弄掉耙子裡韓國瑜挖好的沙。

現場還有抗議民眾舉舉著「溜之大吉、環島行騙」、「落跑市長」、「中共代理人」等標語的舉牌。

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