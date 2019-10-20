韓粉又要崩潰了！ 挺韓小黃會師排字差點湊不齊

2019-10-20 21:27

〔記者蔡清華／高雄報導〕韓粉又要崩潰了！號稱「全台小黃義勇軍挺韓誓師大會」今天下午在高雄市鳳山區空地集結，原本預定下午3時前要號召百輛計程車排出「韓」字力挺韓國瑜，結果車輛姍姍來遲，到傍晚也只來了50多部，勉強排出個「韓」字，到場支持者也不到200人，路過的民眾驚呼「這是韓國瑜選總統的場嗎？選里長都比他熱鬧！」

主辦單位表示，前來的每部計程車都是犧牲跑車賺錢的時間情義相挺，動員的車輛較難掌握，可能活動前宣傳的不夠，到場的人數不如預期，但相信這些韓國瑜的庶民鐵粉，仍散布在台灣每個角落。

這場號稱「庶民起義！百輛小黃接力！」的挺韓活動，接續去年11月15日動員兩百台小黃計程車擺出「苦」字，吐露心聲，今年主辦單位如法炮製希望再度集結挺韓力量，但成果顯然有一段差距。

依照主辦單位表定的時間，14：00車輛開始整隊，15：00排「韓」字完成，接著就要進行一連串的宣講流程，包括首席顧問黃致學、新加坡直播網紅、國民黨高市黨部主委莊啟旺、國民黨籍立委參選人等，都要一一上台致詞。

結果計程車到場並不踴躍，下午3時車輛還不到50部，一直拖到下午4時許，才勉強揍到50幾部，排出個「韓」字，但對比若大的捷運鳳山西站後方空地草地，實在有點單薄。

到場聽講的支持者也不到200人，國民黨立委參選人李雅靜、黃柏霖、徐慶煌、王齡嬌、陳麗娜等人及市黨部主委莊啟旺陸續上台宣講，原本表定下午6時30分結束的活動，不到6時就提早收攤。

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